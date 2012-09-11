Лукашенко: Богатый человек пусть платит 150% коммунальных расходов, никаких культурных и спортивных объектов больше не строить

Новости Беларуси. Президент Беларуси провел совещание с Правительством и Нацбанком о работе экономики с начала года, проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2013, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Те решения, которые формализованы президентом, должны быть выполнены, кровь из носу. Давайте результат. И этот результата сегодня сконцентрирован в наших документах на предстоящий год. Загрузите всех работой.

Коммунальные расходы. Давайте сделаем так — богатый человек пускай платит коммунальные расходы 150%, бедный человек, с которого взять сегодня нечего, 25-30%. И мы решим проблему. Организуйте эту работу, вы знаете, как это сделать. Возьмите это на контроль, и у них не будет проблем с коммуналкой. И запретите любое строительство в коммунальном секторе. Только необходимые работы. Никаких культурных и спортивных объектов больше не строить. Сейчас все нужно сосредоточить для экономики и для жизни людей.

На доработку проектов президент дал неделю, после чего они будут направлены в Парламент. Рассмотреть главные финансовые документы страны парламентарии смогут еще в старом составе.