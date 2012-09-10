За выборами в Беларуси будут наблюдать от 80 до 90 представителей от ОБСЕ

Новости Беларуси. Результаты выборов должны полностью отразить волю белорусского народа. Об этом заявил спикер нижней Палаты белорусского Парламента на встрече в Минске с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе служит незаменимой площадкой для обмена мнениями между европейскими странами. Это было особо подчеркнуто на встрече в Совете Республики.

Визит в Беларусь делегации ПА ОБСЕ продолжится до 12 сентября. Зарубежные гости ознакомятся с ходом парламентской кампании, посетят окружные избирательные комиссии в Минске и Кореличах Гродненской области.