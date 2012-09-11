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Лукашенко о льготном жилье для многодетных семей: При разводе квартиру получит тот, кто останется с детьми

11 сентября 2012 18:11
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Новости Беларуси. Президент провел совещание с Правительством и Нацбанком о работе экономики с начала года, проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2013, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 2013 год запланированы максимальные за всю историю Беларуси инвестиции в основной капитал — около 20 миллиардов долларов. И четвертая часть пойдет на жилищное строительство. Планы по вводу жилья -  6,5 миллионов квадратных метров, в том числе и с господдержкой. 

Президент указал на невыполнение поручений по выделению участков под жилье. А вот премьер заострил проблему использования льготного жилья не по назначению: оно тут же сдается  в аренду и вчерашний очередник пытается заработать. Президент потребовал до апреля навести здесь порядок и уточнить очереди. К тому же усовершенствовать нормативную базу, чтобы исключить любые лазейки в законодательстве.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:
Вот у нас есть люди – мы по перечню их определили. Ты получил эту поддержку, эту квартиру  - иди, живи. Многодетные, военные и так далее. Разводись, не разводись - тебе денег не будет.  Надо поправить закон. У тебя 3, 4, 5 детей - вы получили квартиру. Развелись – остаются в квартире дети и тот родитель, кто с этими детьми. До апреля все просеять, все выверить, а потом выборочно взять – и проверить.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Лукашенко # Государственная политика

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