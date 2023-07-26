МИД Беларуси о санкциях: «Время придёт – и к нам сами придут. Даже приползут»

Новости Беларуси. Западные санкции противоречат международному праву. Налагать подобные ограничения на независимое государство может только Совбез ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук в ходе бизнес-брифинга для руководителей белорусских загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна находится в непростых условиях с 1996 года. Тем не менее изолировать Беларусь от мировой экономики не удалось. По словам замминистра, показатели социально-экономического развития вселяют уверенность в то, что поставленные Президентом задачи будут достигнуты.

Глава государства нацеливал дипломатов на развитие экономического взаимодействия и усиление наших позиций на зарубежных рынках. Нынешняя ситуация вынуждает выстраивать новые логистические цепочки и расширять географию поставок, с чем Беларусь успешно справляется. Только за последние полгода экспорт отечественной продукции вырос на 14 %.