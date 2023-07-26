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МИД Беларуси о санкциях: «Время придёт – и к нам сами придут. Даже приползут»

26 июля 2023 13:38
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Новости Беларуси. Западные санкции противоречат международному праву. Налагать подобные ограничения на независимое государство может только Совбез ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук в ходе бизнес-брифинга для руководителей белорусских загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси о санкциях: «Время придёт – и к нам сами придут. Даже приползут»-1

Наша страна находится в непростых условиях с 1996 года. Тем не менее изолировать Беларусь от мировой экономики не удалось. По словам замминистра, показатели социально-экономического развития вселяют уверенность в то, что поставленные Президентом задачи будут достигнуты.

Глава государства нацеливал дипломатов на развитие экономического взаимодействия и усиление наших позиций на зарубежных рынках. Нынешняя ситуация вынуждает выстраивать новые логистические цепочки и расширять географию поставок, с чем Беларусь успешно справляется. Только за последние полгода экспорт отечественной продукции вырос на 14 %.

МИД Беларуси о санкциях: «Время придёт – и к нам сами придут. Даже приползут»-4

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Стиль разговора с нами через зубы, «цыканье», науськивание нам претит. И мы не будем унижаться, выпрашивать чего-то. Время придет – и к нам сами придут, даже приползут и будут просить нашу великолепную, качественную, экологически чистую (и другие эпитеты, самые наилучшие) продукцию.

МИД Беларуси о санкциях: «Время придёт – и к нам сами придут. Даже приползут»-7

Вопросы продвижения нашей продукции участники бизнес-брифинга будут обсуждать в течение недели. В переговорах участвуют более 50 дипломатов и 150 представителей компаний из всех регионов страны.

# Санкции # Фотофакт

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