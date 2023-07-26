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Руководители дипмиссий Беларуси за рубежом собрались на семинаре в Минске

26 июля 2023 07:13
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Новости Беларуси. Выработать решения, а не только сверить часы. В Минске на ежегодном семинаре – руководители дипмиссий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители дипмиссий Беларуси за рубежом собрались на семинаре в Минске-1

Из стран пребывания они приехали обсудить работу в нынешних непростых геополитических условиях. Пять насыщенных учебой и практикой дней начались в Академии управления, а сегодня, 26 июля, встреча с руководителями загранучреждений в Белорусской торгово-промышленной палате.

Руководители дипмиссий Беларуси за рубежом собрались на семинаре в Минске-4

Переговоры с дипломатами получат возможность провести представители 150 компаний и организаций. Основной вопрос – сотрудничество с предприятиями и бизнесом государств пребывания руководителей наших заграничных миссий. В центре внимания – экономика, экспорт товаров и услуг, минимизация влияния незаконных санкций ЕС и США на внешнеэкономическую деятельность Беларуси. Поиск оптимальных путей решения задач, поставленных перед дипломатической службой главой государства и правительством, продолжится до 28 июля.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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