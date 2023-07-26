Руководители дипмиссий Беларуси за рубежом собрались на семинаре в Минске

Новости Беларуси. Выработать решения, а не только сверить часы. В Минске на ежегодном семинаре – руководители дипмиссий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из стран пребывания они приехали обсудить работу в нынешних непростых геополитических условиях. Пять насыщенных учебой и практикой дней начались в Академии управления, а сегодня, 26 июля, встреча с руководителями загранучреждений в Белорусской торгово-промышленной палате.