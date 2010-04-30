Лидия Ермошина прокомментировала очередной выпад Страсбурга в сторону Беларуси

В Беларуси выборы депутатов в местные Советы прошли успешно. Такую оценку избирательной кампании дала глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Сегодня в ЦИК подвели её окончательные итоги. Депутатами стали более 21 тысячи человек, которым предстоит работать в местных советах. Существенных конфликтов и претензий не зарегистрировано. Это значительный шаг на пути выполнения рекомендаций ОБСЕ, заметила глава Центральной комиссии.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению референдумов:

Жалобы немногочисленны, они есть — в Центральную избирательную комиссию поступило 18 жалоб по итогам выборов. Например, в Брестской области нет ни одной жалобы. Там не содержится нарушений, которые свидетельствовали о фальсификациях, допущенных в ходе избирательной кампании. В основном, кандидаты или их наблюдатели выражают недоверие к итогам выборов только в связи с тем, что они не так, как они бы хотели, наблюдали за подсчётом голосов.

И сегодня же Лидия Ермошина, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала очередной выпад Страсбурга в сторону Беларуси.

Напомним, накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение приостановить контакты с Минском на высоком уровне. В Страсбурге по-прежнему обеспокоены якобы «недостаточным прогрессом» Беларуси в области соответствия стандартам Совета Европы.

Одна из претензий парламентариев — их отсутствие на наших выборах в местные Советы. Вероятно, в ПАСЕ совершенно не знакомы с нашим избирательным законодательством, в соответствии с которым международных наблюдателей Беларусь приглашает на Президентские и Парламентские выборы. Исключение в этот раз было сделано только для иностранных дипломатов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В отличие от других государств, мы пошли на уступки и дали возможность иностранным дипломатам, которые постоянно проживают на территории Беларуси, наблюдать за ходом выборов. Поэтому подобные решения вызывают еще большую горечь от несправедливости и бесперспективности.

Все претензии ПАСЕ к Беларуси имеют исключительно политический подтекст. Так считают в белорусском Парламенте. Требование Страсбурга об обязательной отмене смертной казни выглядит весьма необоснованно. Беларусь не претендует на членство в ПАСЕ, где мораторий на смертную казнь является обязательным условием. А для статуса спецприглашенного вопрос с отменой или сохранением является исключительно внутренним делом страны.

Валентина Леоненко, член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Что касается этих претензий к нашей стране, то совершенно понятно, что они имеют политический характер и в данном случае ангажированы. И действительно, этот вопрос у нас обсуждается. Но поскольку смертная казнь у нас оставлена в уголовном законодательстве, на референдуме, просто так взять в одночасье и отменить нельзя. Мы не можем игнорировать общественное мнение и состояние общества на сегодняшнем этапе.