Какие пособия по уходу за ребенком существуют в Беларуси? Как государство помогает матерям?

В Беларуси 65% семей имеют одного ребенка. И только 0,3% - многодетных семей. Об этом в программе «Правда» на СТВ сообщила Вера Лабкович, начальник управления народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РБ.

Вера Лабкович:

Семьи имеют право на единовременное пособие для ребенка, которое с 1 октября составляет при рождении первого ребенка 10 прожиточных минимума. При рождении второго и последующих детей – 14 бюджетов прожиточного минимума. Семьи имеют право на пособие для детей старше трех лет. Это зависит от совокупного дохода семьи. Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, имеют право обратиться за адресной социальной помощью. Семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, также имеют право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Это для неработающих членов семьи, которые ухаживают за ребенком. Имеют право на пособие семьи, имеющие ребенка, инфицированного вирусом иммунодефицита человека. Предоставлен отдельный блок льгот, которыми могут пользоваться многодетные и молодые семьи при строительстве и реконструкции жилья.

Есть дополнительные льготы – налоговой вычет. Установлена 81 тысяча на одного ребенка, в многодетных семьях – это 160 тысяч на каждого ребенка. Это значимая часть дохода семьи, которая не облагается налогом.

Оплата за нахождение ребенка в детском дошкольном учреждении составляет 40% от общих затрат. Для многодетных семей сумма составляет 20% от общего числа затрат.

В школе для всех детей завтраки бесплатные, для многодетных семей – полностью питание в школе бесплатно.

Но мы не говорим о том, что государство должно взять на себя всю заботу о воспитании, содержании и обучении ребенка.