Как сэкономить бюджетные деньги и остаться в тренде? Реформа образования в Беларуси продолжится

Новости Беларуси. Подготовка для отраслей экономики высококвалифицированных специалистов является задачей систем профессионально-технического и среднего специального образования. Они взаимосвязаны и представлены ПТУ, профессиональными лицеями и колледжами. Об этом сообщил Сергей Маскевич. По словам министра, оптимизация образования в Беларуси последовательно осуществляется с 2006 года. И может быть в ближайшее время завершена и представлена как единая двухуровневая система профессионального образования, объединенная по ряду специальностей с высшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От детского сада до высшей школы. Сегодня в парламенте обсуждали, как улучшить систему образования. Предложения самые разные. Одно из них касается средней наполняемости школьных классов. Её планируется увеличить с 17 до 19 человек. Подобная мера должна помочь сэкономить бюджетные деньги. Примечательно, что в Беларуси сейчас более 300 классов, в которых числится всего по одному ученику. Что касается вузов, здесь предлагают внедрять электронные – зачётки, курсовые и пособия. Это позволит отказаться от печати мелкотиражных изданий и упростить дистанционное обучение. Авторские права разработчиков виртуальных методичек будут закреплены.

Аттестацию учащихся и учебных заведений планируют сделать независимой. Изменения коснутся также экономической модели образования. Предлагается стимулировать экспорт услуг и внебюджетные поступления. В детских садах к финансированию хотят привлечь родителей. Сегодня содержание одного ребёнка обходится дошкольному учреждению почти в полтора миллиона рублей в месяц, при средней заработной плате работников около трёх миллионов.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

В профессиональном образовании - формирование многопрофильных региональных колледжей, которые обеспечивают подготовку большей части специалистов на двух ступенях. В высшем образовании - введение степени бакалавра. Эта степень, с одной стороны, соответствовала бы нынешним позициям нашим, которые есть в высшей школе. С другой стороны, открывала возможность для международного сотрудничества.

Мы будем совершенствовать дошкольное образование в части придания более широких возможностей предоставления услуг учреждениями образования, в том числе и на платной основе. И взаимодействие с родителями более официальное по многим вопросам.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Нужно, конечно, решать вопросы «старения» кадров в ВУЗах и Академиях, чтобы людям, выходящим на пенсию, сохранять доплаты за ученые степени и ученые звания. Что позволило бы им более легко, скажем, оставлять работу и давать дорогу молодым.

Геннадий Пальчик, председатель постоянной комиссии по образованию науке и культуре Палаты представителей Национального собрания РБ:

У меня есть конкретные замечания и предложения в статьи Кодекса непосредственно по деятельности школ - это одно направление. Второе направление, которое можно выделить - это целый блок, который связан с оптимизацией системы управления образованием, как на уровне региона, так и на уровне организации управления конкретного учреждения образования.

