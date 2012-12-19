Итоги саммита ОДКБ: усилить военную составляющую, развивать диалог с НАТО

Новости России. В Москве открылся саммит ОДКБ. Лидеров стран-участниц этой организации приветствовал глава России Владимир Путин. Первое рукопожатие - с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В российскую столицу на заседание совета Организации договора о коллективной безопасности также прибыли президенты Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Но встреча проходит без Узбекистана. Участие этой страны в организации приостановлено.

На посту председателя организации главу Казахстана Нурсултана Назарбаева сменил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. На повестке дня - совершенствование системы коллективной безопасности и военного сотрудничества. Особое внимание - ситуации в Афганистане.

Белорусский президент призвал лидеров стран ОДКБ к сотрудничеству с международными организациями - НАТО, ОБСЕ, ООН. Такое заявление Александр Лукашенко сделал на расширенном заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности в Москве.

По итогам принято решение о создании системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации. Будет создан комплекс мер для минимизации угроз, которые могут исходить из Афганистана. Коллективным силам безопасности ОДКБ будет придана авиация и силы специальных операций. В целом, ОДКБ предстоит непростой период. Александр Лукашенко считает, что потребуется усиление военной составляющей организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В том, что предстоящий период будет непростым, сомневаться не приходится. С сожалением мы констатируем, что конфликтный потенциал международных отношений по-прежнему нарастает. Этому способствует ряд объективных факторов, таких как, эскалация насилия на Ближнем Востоке, обострение межгосударственных противоречий в энергетической сфере. Кроме того, произошел перекос существующей системы международной безопасности из-за стремления отдельных государств играть в ней ведущую роль без учета интересов других.

Как следствие, сохранена практика оказания экономического и политического давления на суверенные страны. Для этого постоянно наращиваются масштабы и интенсивность информационного противоборства с ним. Не последнюю роль в сложившейся ситуации играет деградация действующей системы контроля над обычными вооружениями в Европе. Вследствие чего мы наблюдаем появление признаков развязывания новой гонки вооружений.

Для нашей же организации особенно чувствительным является вопрос защиты от угроз, исходящих из Афганистана. Таким образом, возложенная на ОДКБ миссия обеспечения национальной и коллективной безопасности, а также координация внешнеполитических позиций по международным региональным вопросам в настоящее время востребованы как никогда.

В 2013 году председательство в ОДКБ от Казахстана переходит Кыргызстану. Беларусь у руля организации стояла в прошлом году. Тем не менее, эксперты считают нашу страну главным генератором идей и инициатив. Позиция официального Минска — военно-политический союз из формального, должен становится реально действующим. Ежегодно проводятся совместные учения стран-участниц ОДКБ. Тем не менее, военную составляющую альянса необходимо укреплять: армии предстоит перевооружение, а заниматься разработкой современной техники должно специальное конструкторское бюро. Следует активнее сотрудничать с международными организациями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эволюция развития организаций, договор о коллективной безопасности подразумевает обеспечение стабильности и безопасности не только в зоне ответственности самой этой организации, но и по ее периметру. Заявленная в период белорусского председательства инициатива по созданию института партнерства и была ориентирована на расширение влияния организаций вдоль ее границ. При этом учитывался факт от 2014 года, когда значительная часть коалиционных сил будет выведена из Афганистана. В узком кругу все президенты высказались на эту тему в этом ключе. Убежден, что она сохраняет свою актуальность особенно в свете активизации усилий Монголии по интеграции существующей архитектуры европейской безопасности. Как известно, эта страна недавно вступила в ОБСЕ, возможно, Монголия была бы заинтересована в налаживании сотрудничества с ОДКБ по интересующим обе стороны направлениям. Также необходимо отметить имеющийся потенциал углубления сотрудничества ОДКБ с международными организациями. Во-первых, это касается активизации взаимодействия с ОБСЕ по тем направлениям, где накоплен серьезный опыт в обеих структурах. Во-вторых, необходимо развивать связи для участия в миротворческих кампаниях под эгидой Организации Объединенных Наций. Эта та ниша, которая сейчас наиболее актуальна, однако здесь мы еще находимся в самом начале пути. Даже с НАТО, которые якобы не замечают существования нашей организации, есть возможность для развития диалога. Общеизвестно, что, несмотря на демонстративную неприязнь, эксперты и аналитики Альянса пристально следят за нашей организацией, за ОДКБ, проводимыми учениями и другой практической деятельностью ОДКБ. Мы должны не раз за разом призывать НАТО к сотрудничеству, а на практике демонстрировать им, что альтернативы налаживания прямого практического взаимодействия с ОДКБ сегодня не имеется. Мы какие, все присутствующие здесь члены ОДКБ, однозначно, поддержали сегодняшний проект решения, где мы однозначно усиливаем военную составляющую ОДКБ.

Традиционная церемония фотографирования на этот раз была с. Президенты 6 стран в Андреевском зале Кремля, знаменитом своим убранством. Именно здесь проходила инаугурация Президента России.

Однако на общем снимке в истории останутся лишь 6 лидеров ОДКБ. Всего в военно-политическую организацию до сегодняшнего дня входило 7 стран. Президент Узбекистана, Ислам Каримов, на встречу не явился. Как известно, еще летом страна объявила о выходе из организации. Президенты также официально заверили прекращение членства Узбекистана в военно-политической организации. Согласно уставу, страна участница ОДКБ вправе выйти из состава в любое время.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сегодня приняли это решение и согласились, удовлетворили их просьбу, приостановили членство Узбекистана в ОДКБ, и договорились о том, что никаких послаблений при вступлении, в том числе этого государства, больше не будет. Выполнил все документы, принял их в стране, ратифицировал, стали они законом у тебя – милости просим в организацию. Она открыта.

В итоге встречи был подписан целый ряд документов по укреплению военной составляющей стран ОДКБ. Утвержден начальник штаба стран-участниц военно-политического союза. Это сделает управление более эффективным. Кроме того, появятся коллективные силы реагирования на чрезвычайные ситуации. Они будут оказывать помощь любой стране ОДКБ в случае природных или техногенных катастроф.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности:

Это одна из самых удачных сессий Совета коллективной безопасности, которая дала нам очень серьезные импульсы по ряду направлений своей деятельности.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Мы предложили в ходе проведения в будущем году на нашей территории совместного учения группировки войск «Запад-2013», чтобы приняли участие и наши коллеги из других стран, не входящих в региональную группировку войск. Они подтвердили свое участие, и мы думаем, что в следующем году на территории нашей страны мы как раз и опробируем те предложения, которые были сегодня утверждены главами государств.

Непродолжительный обед (в протокольных документах названный рабочим) - и президенты отправляются на заседание ЕврАзЭС, чтобы обсудить будущее интеграции. Такие встречи – отличная возможность «сверить часы» по самым важным вопросам.

Уже впятером Президенты Беларуси, России, Кахахстана, Таджикистана и Кыргызстана обсуждали будущее ЕврАзЭС. Общая позиция — интеграционное объединение себя исчерпало. Создан таможенный союз, Единое экономическое пространство. Поэтому структура требует реорганизации. Однако принято решение остановиться лишь на сокращении штата секритариата с 97 до 22 человек.

Финансирование структуры ложится в основном на Казахстан и Россию, а сам ЕврАзЭС просуществует до 2015 года пока не начнет работу Евразийский Экономический союз. На подписание документов главы государств вышли уже с решенными вопросами.

Долго выбирали председателя ЕврАзЭС на следующий год. В итоге следующая встреча в формате ЕврАзЭС состоится в середине следующего года в Москве.

Уже в формате тройки президенты четко договорились о подготовке договорно- правовой базы ЕАЭС. Документ о создании Евразийского экономического союза должен быть готов к середине 2014 года. Вероятно, что границы новой интеграции кардинально изменятся.

О присоединении к таможенному союзу уже заявляют Таджикистан и Кыргызстан. Привлекательна такая интеграция и для Украины. Виктор Янукович еще на саммите СНГ в Ашхабаде констатировал — страна готова «присоединиться к некоторым нормам Таможенного союза». Но президенты «тройки» договорились — никаких послаблений здесь быть не может.

Александр Лукашенко:

Мы четко дали понять, тем кто хочет вступить в ЕЭП - пожалуйста, дверь открыта. Принимаете — милости просим. В этой связи, вы знаете, не только Кыргызстан, Таджикистан, но и Украина интересуется. Но никаких выборочных присоединений быть не может. Только ко всему блоку. Выполнили условия — пожалуйста.

К евразийской интеграции уже сегодня есть интерес и далеко за границами Таможенного союза и ЕЭП. В частности страны азиатско-тихоакеанского региона. Это говорит о том, что в мире понимают эффективность такой кооперации. Владимир Путин привел лишь небольшой пример.

Владимир Путин, президент Российской Федераци:

За время функционирования ТС оборот между странами увеличился на 10%. С внешним миром — на 4%. Разница существенная. У нас привлекательная структура товарооборота. Машины, оборудование — 20%. Это говорит о том, что по уровню развития производительных сил мы очень привлекательные и эффективные партнеры.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Самое важное — ТС и ЕЭП. Мы полны решимостью сделать так, чтобы притягивать всех. Она будет равноправной, добровольной, без ущемлений. Мы на правильном пути. ТС и ЕЭП — это ответ вызовам, кризисам, которые будут бить по ресурсам. Нам, торгуя внутри, это выход для всех. Создали себе сами большой рынок для торговли.

Эксперты констатируют, в современных геополитических условиях сегодня выживает сильнейший. Наши страны выбрали путь сплочения. А общий рынок в 170 миллионов человек, становится естественной подушкой безопасности для государств, учитывая то, что мировую экономику периодически сотрясают финансовые кризисы.

Андрей Иванов, бизнес-аналитик, старший преподаватель Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

Я уверен, год-два и будет достаточно большой перечень стран, которые будут стремиться вступить в это интеграционное пространство. Потому что мы видим, какие геополитические изменения происходят, мы видим, что США уже не сверхдержава, а Беларусь в этом смысле приобретает стратегическое лидерство и свой деловой опыт, и хозяйственный опыт экспортирует. Мы выступаем своего рода локомотивом.

Новое интеграционное образование должно учитывать прошлые ошибки. В договоре о создании Евразийского экономического союза должны быть закреплены равные условия на доступ к естественным монополиям, равнодоходные цены на газ и нефть и единая транспортная и промышленная политика. В этом особенно заинтересованы Беларусь и Казахстан.

Александр Лукашенко:

Нельзя забегать вперед, но и тормозить нельзя. Надо, чтобы наше объединение видело перспективы. Главное - был очень откровенный разговор. Всякие шероховатости сняты. Это потому, что это не просто декларации — за решениями триллионы. И от этих решений зависит развитие экономик.

Развитие экономик, торговлю, военно-техническое сотрудничество Беларуси и России Лукашенко и Путин обсудили тет-а-тет. Уладили и энергетический вопрос. Беларусь рассчитывала на поставки 23 миллионов тонн нефти в этом году, Россия предлагала 18. Компромисс нашли. Договорились и о кредите на модернизацию белорусских предприятий.

Такие саммиты еще раз подчеркивают - большая политика шагает в ногу с политикой социальной. И если ОДКБ отвечает за безопасность общества, то ТС и ЕЭП — за рост благосостояния. А конечная цель одна — жизнь людей в странах, объединенных этими союзами.