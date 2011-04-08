Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Брестскую область

Рабочая поездка Президента в Брестскую область: Кобрин — Каменецкий район — Береза. Здесь были даны десятки поручений. Некоторые уже выполнены.

Эти два самосвала сегодня вовсю работают. А ведь еще несколько дней назад они тормозили строительство нового завода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь будут производить из пластмассы как автоэлементы, так и сложную бытовую технику.

О сложностях в реализации задумки руководство фабрики игрушек «Полесье» рассказало Президенту. За границей закупили два болотных самосвала. Выяснилось, что в таможенном законодательстве есть пункты вроде «колесо не должно быть на подвеске, а тормоза должны быть хорошими». Только какими конкретно, никто не знает. Владельцам предприятия надо платить пошлины ни за что. Президент поручил замглавы администрации предложить конкретный путь решения вопроса.

Проблему решили за считанные дни. Долгожданные самосвалы уже на стройке. Причем, не только завода. Руководство города просит оказать помощь при строительстве домов.

Олег Ковальчук, начальник отдела качества СООО ПП «Полесье»:

Сегодня даже в Кобрине планируется застройка жилищного квартала на бывших заболоченных площадях. И сейчас город ждёт, когда эта техника начнёт работать.

Здесь же на фабрике в центре внимания было импортозамещение. Об этом не раз говорил Президент. Осваивая собственное производство, можно в разы удешевить продукт на внутреннем рынке и занять свое место на внешнем. И весьма успешно. Как это сделала кобринская фабрика игрушек «Полесье». 80% продукции уходит на экспорт. Такие производства должны появляться в малых городах.

Тема номер один — ход весенне-полевых работ. Президент только прибыл в Брестскую область и сразу отправился в поля одного из самых рядовых сельхозпредприятий. В СПК «Восходящая заря» уже вовсю сеют. Хозяйство обеспечено удобрениями, топливом и техникой. Говоря о технике в целом, отдельно остановились на ажиотаже автомобильном и валютном.

Александр Лукашенко:

Конечно, нас очень сильно подкосил ажиотаж с автомобилями. Мы посмотрели, там больше миллиарда. Были даже предложения ввести сейчас эту пошлину. Но это удар по людям, зачем же уже своих людей давить. Выдержим мы это, пускай люди купят себе машину, какую хотят, заменят, если надо.

Валюта есть — иди покупай, продавай, нет валюты — из закромов мы больше брать не будем.

Затрат минимум — эффект максимум. По такому пути развивается сельхозпредприятие «Беловежский». На практике показали: старая ферма может зажить по-новому с наименьшими затратами и приносить прибыль. Президент давал такое поручение. Проект делал сам директор, а ремонтом занимались свои же рабочие. Основная часть средств ушла на начинку. Это только один пример хозяйского подхода. Результат — рентабельность всего хозяйства без госсподдержки более 16%. Хватает, чтобы и долги по кредитам отдавать и дальше развиваться. Очевидно, за такими крупными хозяйствами как «Беловежский» будущее АПК и эффективного производства.

Во время поездки Президента интересовала и строительная отрасль. «Березастройматериалы» Александр Лукашенко посещал в 2007 году. Тогда же поставил задачу установить новые линии по выпуску облицовочной плитки. Задание выполнили. Теперь здесь выпускают плитку не хуже, чем на Аппенинском полуострове. И цена порой в 10 раз меньше. Производство энергоэффективное и дает возможность снижать себестоимость. Плиткой обеспечивают отечественный рынок. И экспортный потенциал налицо: 70% продукции уходит за рубеж. Но, главное, нельзя останавливаться.

В 2008 году Александр Лукашенко в Березе открывал Ледовую арену. Президента интересовало, как развивается спортивный объект. Вовсю работают секции: хоккей, фигурное катание, борьба. А главное, теперь это любимое место активного отдыха самих горожан. Александр Лукашенко лично проверил ледовую арену — принял участие в товарищеском матче между командами Президента и любительской сборной Брестской области.

это не просто стимул к действию, это реальная возможность перестроить работу, развиваться и шагать в ногу со временем.