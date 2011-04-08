В Киеве состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ

С последнего заседания совета министров иностранных дел стран СНГ прошло чуть более года. 26 марта 2010 года они собирались в Москве.

Нынешнюю же встречу в стенах Дипломатической академии Украины можно считать юбилейной — в декабре Союзу Независимых Государств исполняется уже 20 лет.

Сегодня подписаны проекты соглашений о координации действий силовых ведомств при получении информации о захвате или угоне воздушных судов и соглашение о единой системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-участников СНГ. Широкий блок составили вопросы взаимодействия в сфере культуры, искусства, работы с молодежью.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Министрами были одобрены два существенных политических документа — проект заявлений глав стран-участниц СНГ к 20-летию Содружества. Это важная дата, за эти годы Содружество, несмотря на все трудности, прошло немалый путь и стало серьёзным фактором в повседневной жизни граждан наших стран.

В разговоре об интеграции сегодня единогласно в пример ставят Украину. За последний год хозяйка нынешнего форума сделала огромный шаг к интеграции в рамках СНГ. И такое движение — как противовес западному интеграционному пути. Накануне Совета министров СНГ глава государства Виктор Янукович озвучил новую политику в отношении Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины:

Речь идет о том, чтобы договариваться на основе общепринятых подходов о доступе наших товаров, о создании условий для продолжения того эффективного сотрудничества, которое у нас развивается по многим направлениям.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Активное участие Украины в деятельности Содружества безусловно обогатило СНГ. Мы очень благодарны за это

Защитят в содружестве и интеллектуальную собственность. Меры по противодействию правонарушениям в этой непростой сфере содержатся в целом ряде подписанных документов. Инициатором проекта выступила наша страна.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это перечень мероприятий по борьбе с нарушениями в области охраны интеллектуальной собственности. Мы все — государства, которые идут по пути инновационного и модернизационного развития, и вопросы интеллектуальной собственности для нас важны.

Уже через неделю диалог в рамках Содружества продолжат бизнесмены и финансисты. Министры же иностранных дел вновь соберутся в таком широком составе уже в сентябре. Именно на этот месяц намечено проведение саммита глав государств-членов СНГ.