Эксперты - о жизнеспособности Союзного государства Беларуси и России

Более 83% белорусов «за». Таково было мнение относительно экономической интеграции с Россией на референдуме 1995 года. С тех пор рассматривались варианты принятия общей конституции, избрания президента Союзного государства, а также введение единой валюты. Однако ряд экономических и политических противоречий тормозили процесс создания общего государства.

Отдельный пункт взаимодействия России и Беларуси — реализация союзных научно-технических программ. Над их выполнением работает около 400 тыс. специалистов.



Владимир Зданович, депутат Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке и культуре, гуманитарного опросу, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания РБ по образованию, науке и культуре, научно-техническому прогрессу:

Программы запланированы именно долгосрочные. Есть бюджетные деньги. Есть органы, которые распределяют по программам эти средства, есть органы, которые контролируют расходы этих средств.Обычного человека интересуют вопросы быта. Как будет себя чувствовать белорус на территории России, как россиянин - в Беларуси. Границы открыты. Человек имеет право на свободу перемещения, право на свободу трудоустройства, если человек заболел — его примут бесплатно за счет государства в любой больнице. Решен вопрос пенсионного обеспечения. Ограничений и запретов на вывоз и ввоз товара нет.



Николай Сергеев, политолог, научный редактор издательства Белорусской энциклопедии, координатор проекта «Западная Русь»:

Некоторые подозревают, что союз построен чисто из экономической выгоды. Причины более глубокие. Президент Лукашенко говорил неоднократно, что при всей нашей самобытности, мы являемся представителями одной восточнославянской цивилизации. Поэтому наша тяга друг к другу естественна. Возникают шероховатости в отношениях между субъектами хозяйствования, или политиками. Сейчас весь мир находится под впечатлением событий на Ближнем Востоке (война в Ливии). События доказали, что ни одно государство в одиночку не сохранит свой суверенитет. Наша безопасность обеспечивается Союзным государством. В рамках союза с Россией Беларуси никакая военная сила не может угрожать.

Тамара Вятская, журналист, первый заместитель председателя телерадиовещательного объединения Союзного государства:

Когда развалился союз, я чувствовала, что осиротела. Благодаря Лукашенко тогда все это начало опять связываться. Была бесконечная радость, что мы хотя бы с Россией завязались. Мечты были, что мы опять заживем все вместе дружно. А потом ждем-ждем единого рубля, а его нет. Ждем-ждем Конституционного акта, а его нет. 4 года я живу и работаю в Москве. Моя младшая дочь – белоруска - учится в Литературном институте на бюджете, получает российскую стипендию. Получает те же льготы, что и ее российские однокурсники. Канал «ТРО» каждое утро вещает 7 минут новостей, касающихся сотрудничества России и Беларуси. Наша дружба подкреплена Союзным многомиллиардным бюджетом. Это деньги, которые мы можем по решению Совета министров, парламентариев, тратить на совместные программы. Благодаря нашему телерадиоканалу о Беларуси смотрят программы в Израиле. Россияне начинают узнавать, что Беларусь не такая тоталитарная, как ее любят изображать российские журналисты.

Иван Янович, начальник отдела Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

В Полоцке за счет средств союзного бюджета воссоздан памятник героям войны 1812 года. В этом году воссоздадим аналогичный памятник в поселке Красное Смоленской области. Создан в Сморгони мемориал, посвященный погибшим в годы Первой мировой войны. Проводим мастер классы для творчески одаренных детей на базе Московской государственной консерватории. Проводим ежегодно фестиваль «Творчества юных», где собираем лучшие детские коллективы Беларуси и России. Проводим фестиваль творчества инвалидов. У нас примерно 20 мероприятий в сферах культуры, образования и спорта.

Сергей Чижик, главный ученый секретарь НАН РБ:

Программы Союзного государства прошли серьезную экспертизу. Удалось создать суперкомпьютер, который входил в сотню наиболее мощных компьютеров в мире. Нарабатывается программное обеспечение в целях использования в развитии технологий машиностроения, тракторостроения, в научной сфере. Созданы оригинальные алгоритмы для получения и обработки космических данных. Работают программы серии «СКИФ», космические исследования, нанотехнологии для космических исследований. Ведется программа «БелРосТрансген». Совместно с российскими учеными « Института биологии гена» удалось создать животных, которым вживлен ген человека. Молоко содержит лактоферин. Это важнейший элемент для производства лекарств и детского питания. Мы отрабатываем технологии выделения этих полезных веществ.

Абсолютно новой для Союзного государства стала программа повышения эффективности пищевых производств за счет переработки их отходов на основе прогрессивных технологий и техники.



Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию НАН РБ:

10 лет назад перерабатывалось 20-25% молочной сыворотки. Это очень ценный белковый продукт. Объединив усилия наших научных сотрудников России и Беларуси в 2012 году, мы полностью будем перерабатывать этот продукт. Определены заводы, где будут внедрены эти пилотные проекты. С реализацией нашей программы мы ежегодно будем получать ценную продукцию на 250 млрд. рублей и 24 млрд. рублей чистой прибыли. Затраты на проект составляют 16 млрд. рублей.

1991 год мощно ударил по некогда сильнейшей советской космонавтике. Ученые республик оказались в незавидном положении. Без исследований коллег их работа теряла смысл. Одной из первых совместных программ Союзного государства стала космическая. Более 40 российских и белорусских предприятий, восемь академических института и четыре ВУЗа — такова база реализуемой программы «КОСМОС-НТ». Это третья программа в этом направлении. Первая была направлена восстановление утраченных связей, вторая получила практическое применение. Был создан Центр приема космической информации, разработаны новые технологические приборы и материалы.



Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН РБ:

Третья программа Союзного государства (Программа «КОСМОС-НТ») — серьезная база для того, чтобы разрабатывать технологии обработки данных дистанционного зондирования Земли с целью использования различными потребителями, для мониторинга чрезвычайных ситуаций, для лесного и сельского хозяйства.

Космические технологии, над которыми сейчас работают специалисты Союзного государства, не имеют аналогов в мире. Полученные результаты будут использованы для реализации Национальной космической программы Беларуси.