Новости Беларуси. Губернатор Минской области Семен Шапиро провел прием граждан в Березино. Приватизация и покупка недвижимости — в пересчете наиболее волнующих вопросов. Одна из проблем касалась низких зарплат водителей в местном райагросервисе. Семен Шапиро, кстати, экономист по образованию, предложил пути ее решения и подсказал, как улучшить финансовое положение организации.

Одна из тем касалась транспортных развязок в черте города на трассе М-4. Житель Березинского района высказал мысль о том, чтобы, так сказать, «разрезать» проезд. Однако такой выход, по мнению губернатора и по согласованию с Госавтоинспекции, нецелесообразно и даже опасно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К слову, прием граждан в Березино стал одним из самых коротких по времени. На встречу с руководителем столичного региона пришли всего шесть человек.

Семен Шапиро отметил: заслуга районных властей в том, что абсолютное большинство жалоб решается на местном уровне и деятельности председателя Березинского райисполкома можно дать высокую оценку. За время его пребывания на посту, район значительно изменился в положительную сторону.