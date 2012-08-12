Главой европейских наблюдателей в Беларуси стал радикал Маттео Мекаччи. Насколько стандартной будет его заготовка по оценке выборов?

Новости Беларуси. Обнародовано имя главы наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на грядущих осенних выборах. На пост назначен итальянец, член Транснациональной радикальной партии, Маттео Мекаччи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Маттео Мекаччи, как член ПА ОБСЕ, думается, будет считать критику Беларуси, ее выборов, да и всего остального, своей главной, если не единственной, функцией и задачей. Хотя критикует нашу страну Маттео Мекаччи, конечно же, не просто так. Просто Маттео Мекаччи, как сказано, радикал. Член Транснациональной радикальной партии с 1998 года. И все эти годы эта партия борется с традиционными ценностями, которые, якобы ограничивают индивидуальные свободы.

То одни радикалы вступятся за права интернет-педофилов, мол, пока никто не страдает от их действий напрямую, это и не преступление вовсе (вроде как выстрелил в тебя человек, но не попал, а, значит, и не стрелял). То другие радикалы потребуют вовсе убрать регулирование в интернете. А то и посадят радикалы несколько кустов марихуаны в конференц-зале Парламента Италии. И удивляются, почему их «передовой и продвинутый» опыт в борьбе за права других другие не перенимают. Удивляются и негодуют.

Отчеты Маттео Мекаччи по выборам на постсоветском пространстве и наполнены этим самым негодованием. Ни в России, ни в Казахстане, нигде, наблюдательному радикалу до этого не понравилось. А исходя из ранее высказанных им мыслей по Беларуси, думается, отчет о еще только предстоящих выборах у главы наблюдателей от ПА ОБСЕ Маттео Мекаччи уже готов и мало чем будет отличаться от предыдущих. Причем, вне зависимости от подготовки и хода самого голосования. А потому хочется напомнить оценку деятельности Мекаччи, которую дал президент Казахстана Назарбаев. Так сказать, по итогам наблюдения за наблюдателями.

Нурсултан Назарбаев, президент республики Казахстан:

Конечно, им заплатили деньги. Мы больше не будем приглашать их на выборы в Казахстан. Вы прекрасно знаете, что были созданы все условия для проведения честных и открытых выборов. Весь мир знает, как мы уважаем демократические ценности.