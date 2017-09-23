Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»

Новости Беларуси. Об этом заявил Геннадий Зюганов сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время третьего пленума центрального совета Союза коммунистических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом заявил Геннадий Зюганов сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время третьего пленума центрального совета Союза коммунистических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече присутствуют представители 17 объединений. Приветствие участникам направил глава белорусского государства – Александр Лукашенко. В год 100-летия Октябрьской революции, Минск для проведения пленума был выбран не случайно. Именно здесь прошел Первый съезд РСДРП. А в музее Великой Отечественной войны, где сегодня проходит встреча, как подчеркнули гости, особенно ощущается необходимость и дальше углублять интеграцию.
Геннадий Зюганов, председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации:
Если кто-то не сделал принципиальных выводов из трагедий Европы, которая сейчас переживает не лучшие времена, Украины, которая по сути дела отброшена на задворки истории, то нас ждёт такая же судьба. Нам надо во-первых уверено смотреть в будущее и развиваться энергично, складывать потенциалы. А у нас есть будущее, если мы будем складывать потенциалы и иметь порох сухим. Мы умеем постоять за себя. Чем будем мощнее и сильнее, тем скорее предотвратим новую агрессию.
Минская встреча союза коммунистических партий – своеобразная репетиция масштабных торжеств в честь юбилея Октябрьской революции, которые пройдут в Санкт-Петербурге.