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Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»

23 сентября 2017 12:46
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Новости Беларуси. Об этом заявил Геннадий Зюганов сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время третьего пленума центрального совета Союза коммунистических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»-1

На встрече присутствуют представители 17 объединений. Приветствие участникам направил глава белорусского государства – Александр Лукашенко. В год 100-летия Октябрьской революции, Минск для проведения пленума был выбран не случайно. Именно здесь прошел Первый съезд РСДРП. А в музее Великой Отечественной войны, где сегодня проходит встреча, как подчеркнули гости, особенно ощущается необходимость и дальше углублять интеграцию.

Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»-3

Геннадий Зюганов, председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации:
Если кто-то не сделал принципиальных выводов из трагедий Европы, которая сейчас переживает не лучшие времена, Украины, которая по сути дела отброшена на задворки истории, то нас ждёт такая же судьба. Нам надо во-первых уверено смотреть в будущее и развиваться энергично, складывать потенциалы. А у нас есть будущее, если мы будем складывать потенциалы и иметь порох сухим. Мы умеем постоять за себя. Чем будем мощнее и сильнее, тем скорее предотвратим новую агрессию.

Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»-5

Минская встреча союза коммунистических партий – своеобразная репетиция масштабных торжеств в честь юбилея Октябрьской революции, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

# Геннадий Зюганов # Беларусь-Россия # Фотофакт

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