Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»

На встрече присутствуют представители 17 объединений. Приветствие участникам направил глава белорусского государства – Александр Лукашенко. В год 100-летия Октябрьской революции, Минск для проведения пленума был выбран не случайно. Именно здесь прошел Первый съезд РСДРП. А в музее Великой Отечественной войны, где сегодня проходит встреча, как подчеркнули гости, особенно ощущается необходимость и дальше углублять интеграцию.

Геннадий Зюганов, председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации:

Если кто-то не сделал принципиальных выводов из трагедий Европы, которая сейчас переживает не лучшие времена, Украины, которая по сути дела отброшена на задворки истории, то нас ждёт такая же судьба. Нам надо во-первых уверено смотреть в будущее и развиваться энергично, складывать потенциалы. А у нас есть будущее, если мы будем складывать потенциалы и иметь порох сухим. Мы умеем постоять за себя. Чем будем мощнее и сильнее, тем скорее предотвратим новую агрессию.