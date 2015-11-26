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Генеральный секретарь НАТО предложил пересмотреть устаревшие правила безопасности в Европе после падения российского СУ-24

26 ноября 2015 08:11
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Новости Бельгии. Пересмотреть правила безопасности в Европе предложил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после инцидента с российским Су-24. Генсек полагает, что свод правил по европейской безопасности устарел. Между тем глава североантлантического альянса не считает сложившуюся ситуацию вокруг бомбардировщика холодной войной, но видит в этом «сигнал к пробуждению».

Йенс Столтенберг полагает, что в данном случае нужно избежать непреднамеренной эскалации конфликта. По словам генсека НАТО, вопрос со сбитым СУ-24 требует спокойствия и дипломатии, в то же время очевидно, что одна из задач на ближайшее будущее – максимально повысить уровень прозрачности и обеспечить возможность прогнозирования военных событий в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# НАТО # Йенс Столтенберг

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