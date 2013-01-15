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Экс-министр иностранных дел Австрии получил 4 года тюрьмы за взятку в 100 тысяч евро

15 января 2013 07:04
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Новости Австрии. Бывший министр внутренних дел Австрии и экс-депутат парламента ЕС Эрнст Штрассер приговорен венским судом к четырем годам тюрьмы.

Поводом к возбуждению уголовного дела стали видеозаписи. На них политик просит крупную сумму в обмен на содействие принятию поправок в законопроектах, которые рассматривает Европарламент. Переговоры с чиновником вели журналисты. Они притворились представителями выдуманной фирмы. За свои услуги Штрассер просил 100 тысяч евро в год.

Полномочия депутат Европарламента сложил в 2011 году сразу после разразившегося скандала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Коррупция

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