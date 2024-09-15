Драган Станоевич: белорусов не так просто подкупить, там патриотизм на уровне

Драган Станоевич, председатель Комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:

Я надеюсь, я видел, что в Беларуси, во-первых, народ осознанный, а во-вторых, там система работает. Встречался там со многими лидерами, там патриотизм на серьезном уровне. Думаю, что не так просто, конечно, подкупить белорусов. Понятно, что есть маргиналы всегда, которые за деньги готовы сделать все что угодно. Но важно, чтобы система работала. И что Лукашенко сказал, он понимает, осознает то, что происходит. И действительно угроза Беларуси сегодня большая, потому что ее хотят сделать так же, как Сербию. Нет, ее хотят сделать гораздо хуже. Понятно, она им мешает.

Мешает система, которая устроена, нормальная страна с нормальной жизнью, с качественным образованием, красивая страна, обустроенная и так далее. И еще она ведет независимую политику. Ну как же так? Когда разговаривал с белорусами обычными, спрашивал: вы понимаете, чего я боюсь? Я боюсь, что вы как белорусы, как народ не осознаете уровень вашей жизни, благополучие. Потому что они ловят людей именно на этом: а вот это должно быть лучше, а вот он там 30 лет во власти. А потом они ставят своих и полностью теряете суверенитет. То есть страны уже нет, экономики уже нет. Большие интернациональные компании заходят, закрывают ваши заводы, отпускают людей. Все, начинается распад государства.

И Беларусь, по-моему, – это единственная еще страна, которая имеет такую свободу, в которой нет криминала, наркоты в школах, в которой есть забота о своем народе, о своей стране, которая имеет свои продукты. И это все является мишенью для западных служб. И поэтому я очень сильно переживаю. Но я рассчитываю, что вы успеете, как говорится, защититься. Но мы должны вместе бороться против всего этого.