Чего ожидать от саммита «Восточного партнерства» и какой козырь в рукаве у Беларуси?

Новости Беларуси. Брюссель в ожидании важнейшего политического события. 24 ноября в бельгийской столице пройдет саммит «Восточного партнерства» (пятый в истории этого европейского проекта), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

Игорь Позняк, СТВ:

Брюссель. Европейский квартал. Именно эти здания ежедневно мелькают в сводках главных новостей Объединенной Европы. И именно здесь 24 ноября за стол переговоров сядут участники «Восточного партнерства». Это проект Евросоюза, задуманный еще в 2009. Его суть – наладить более тесные связи с шестью государствами постсоветского пространства. Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Каждая из этих стран вольна сама определять глубину отношений с Европой. Например Беларусь в «Восточном партнерстве» видит чистую прагматику: меньше барьеров – больше свободы на европейском рынке. Мы предлагаем не сводить этот действительно полезный проект Евросоюза только к политике.

Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО:

Да дипломаты, да политики, да чиновники – они как бы втянуты в платформы «Восточного партнерства». А вот люди простые, они хотят понять, что им реально дает нам «Восточное партнерство». Упростился ли визовый режим, улучшились ли дороги, например? Стало ли более эффективным, например, электронное правительство? Получили ли мы возможность по научной линии прямого обмена преподавателями, студентами, учеными? Страны «Восточного партнерства». У нас общее прошлое и разное настоящее. Три из шести государств связаны зонами свободной торговли с Евросоюзом. Еще два (и Беларусь в их числе) объединяет союз Евразийский. Таким образом, именно в Восточном партнерстве и происходит слияние этих двух океанов интеграции. Беларусь предлагает найти разумный баланс.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы заинтересованы так же в том, чтобы использовать опыт Евросоюза в совершенствовании экономической системы государства. Естественно, у нас есть ряд совместных проектов в гуманитарной сфере. Для Беларуси «Восточное партнерство» – это не выбор между Западом и Востоком. Для нас важен диалог с Европой, равно как и отношения с Россией. Как говорится, положение обязывает. И в этом смысле проект «Восточное партнерство» – это отличный способ действительно быть ближе. Вернее, он мог бы им стать.

Александр Михневич:

У нас по-прежнему есть «бутылочное горлышко» на границе – и на Варшавском мосту, и в Мядининкае, и в Каменном Логе. Вот если бы мы расширили бы вместе все эти узкие точки, я уверен, огромный процент населения Беларуси сказал бы спасибо «Восточному партнерству». Беларусь – единственная страна «Восточного партнерства», в которой нет конфликтов, а еще мы который год переговорная площадка по украинскому вопросу. Брюссель это замечает и отмечает. Да и товары наши знают во многих европейских странах. Конечно, пока не в тех объемах, в которых хотелось бы. В общем, потепление, и это факт. Однако де-юре отношения Беларуси и Евросоюза никак нельзя назвать полноценными.