Беларусь - Венесуэла: мост сотрудничества

Вопросы расширения двустороннего сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в различных сферах обсудили в ходе состоявшейся в Москве встречи послы двух стран в России Василий Долголев и Алексис Наварро.

Основное внимание дипломаты уделили реализации двусторонних договоренностей, достигнутых между президентами Беларуси и Венесуэлы Александром Лукашенко и Уго Чавесом во время визита венесуэльского лидера в Минск в июле минувшего года, сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

Василий Долголев рассказал своему венесуэльскому коллеге о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси, о торгово-экономических возможностях Беларуси и ее экспортном потенциале.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла установлены в феврале 1997 года. Беларусь рассматривает Венесуэлу как перспективного экономического партнера среди стран Латинской Америки. В 2006 году двусторонний товарооборот составил свыше $6 млн. Основная часть белорусского экспорта - калийные и азотные удобрения.