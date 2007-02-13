Беларусь - Венесуэла: мост сотрудничества

Основное внимание дипломаты уделили реализации двусторонних договоренностей, достигнутых между президентами Беларуси и Венесуэлы Александром Лукашенко и Уго Чавесом во время визита венесуэльского лидера в Минск в июле минувшего года, сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.
Василий Долголев рассказал своему венесуэльскому коллеге о политической и социально-экономической ситуации в Беларуси, о торгово-экономических возможностях Беларуси и ее экспортном потенциале.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла установлены в феврале 1997 года. Беларусь рассматривает Венесуэлу как перспективного экономического партнера среди стран Латинской Америки. В 2006 году двусторонний товарооборот составил свыше $6 млн. Основная часть белорусского экспорта - калийные и азотные удобрения.