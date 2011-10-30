Беларусь – Таджикистан: о чем договорились Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон в Душанбе?

Официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан показал пример того, как хорошие политические отношения между государствами успешно трансформируются в обоюдно выгодную экономику.

С первых душанбинских переговоров на высшем уровне в 2000-м товарооборот между странами вырос в девять раз. Теперь, похоже, наступает время более масштабной кооперации. Таджикистан начал уверенно наращивать темпы экономического развития, а Беларусь расширяет рынки сбыта своей продукции в азиатском регионе.

Президентам было о чем поговорить. Переговоры началось фактически на красной дорожке – символа нового экономического возрождения страны Дворца «Касри Миллат».

Госрезиденция «Дворец Наций» – самое крупное правительственное здание в Таджикистане. Его строили семь лет. Под золотым куполом и 20-метровыми колоннами проходят самые важные государственные мероприятия и принимают высокие иностранные делегации. Здесь почти три сотни различных комнат. В достаточно богатом оформлении помимо традиционных восточных элементов можно встретить и нетипичные. Такие, как лифты в стиле «хай-тек».

Стремление к экономическому рывку – черта нынешней политики Таджикистана. В этом году в Душанбе открылось белорусское посольство, а после итогов октябрьских переговоров можно говорить и о новом уровне взаимодействия стран на рынке Центральной Азии. Основа – договор о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве и закрепленная на бумаге программа на целое десятилетие.

На сегодняшний день белорусско-таджикистанская договорно-правовая база – это порядка 60 документов. Главное, что за этими бумагами теперь стоит большая экономика. Если раньше в Таджикистан экспортировались белорусские тракторы, текстиль, электрооборудование за счет контрактов на уровне предприятий, то нынешние договоренности подстегнут эти поставки в разы и на стабильной долгосрочной основе. Об этом условились президенты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В первую очередь это касается увеличению поставок белорусской карьерной техники и тракторов МТЗ. Последних, например, поставят на хлопковые поля Таджикистана в ближайшее время на 20 млн долларов. Огромные перспективы по расширению продаж сельхозтехники и БелАЗов. С начала только этого года здесь построены 23 малые ГЭС, и это только начало. Для работ нужно много большегрузной техники. У белорусских брендов теперь здесь не только раскрученное имя, но вполне конкретные перспективы на местном рынке.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Мы придаем важное значение официальному визиту главы дружественной Беларуси в нашу страну и убеждены, что он придаст мощный импульс развитию всего комплекса таджикско-белорусского сотрудничества. Мы заинтересованы и в дальнейшем расширении и углублении нашего плодотворного взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Эта позиция Таджикистана всегда была и остается неизменной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы достигли по всем вопросам договоренностей. Об этом уже президент сказал. Мы будем поставлять вам качественную и относительно дешевую технику для того, чтобы ваши люди имели высокий уровень технической оснащенности по возделыванию тех же зерновых культур, овощей, садоводческой продукции, хлопка и так далее. Об этом мы уже договорились.

Впрочем, увеличением поставок Беларусь и Таджикистан не ограничиваются. Страны будут создавать сборочные предприятия.

Президент Эмомали Рахмон предложил возвести на юге страны тракторный завод. Он станет первом в целом ряде таких проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Модельный ряд будет состоять из машин, необходимых для хлопковых полей Таджикистана, и продолжаться сопутствующей номенклатурой в виде прицепов-сеялок, пресс-подборов.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы также ведем работу по возможной сборке техники в Таджикистане, относящейся к муниципальным нуждам. В частности, в Душанбе и Чкаловске есть троллейбусная линия, и Таджикистан провел предварительную заинтересованность в поставке сюда троллейбусов, а также в возможной проработке сборки.

У Душанбе в настоящее время активно развиваются связи не только с постсоветскими государствами, но и на Востоке, Юге. Страна состоит во влиятельной Организации Исламского сотрудничества и Шанхайской организацией сотрудничества. Имея сборочные предприятия в Центральной Азии, Беларусь и Таджикистан смогут с обоюдной выгодой торговать производимыми товарами на рынках близлежащих стран. А это Афганистан, Пакистан, Китай, Иран.

Александр Лукашенко:

Создание совместных сборочных производств здесь, на таджикской земле. Почему нам это интересно? Нам это интересно потому, что Эмомали Шарипович и руководство Таджикистана всегда с пониманием относились к тому, что мы с территории Таджикистана сможем торговать нашей совместной продукцией, здесь собранной и произведенной, на рынках, которые находятся южнее Таджикистана. И мы готовы здесь создавать опорные пункты для того, чтобы поставлять сюда и через вас торговать с этими регионами. Но совместно, чтобы был и ваш, и наш интерес, чтобы заработанные деньги мы могли поделить с вами, тогда нам здесь будет немножко легче.

В сельском хозяйстве страны также начнут тесную кооперацию. Во-первых, это животноводство. Уже получены хорошие отзывы на партию буренок из Слонима. Во-вторых, белорусские колледжи будут готовить таджикских ветеринаров и зоотехников. Белорусский же АПК сейчас изучает местный опыт по выращиваю винограда и твердой пшеницы.

Хорошие перспективы поставок белорусского сахара, сливок, сухого молока и консервов на близлежащие рынки Афганистана и Ирана. Удачно продается солод. Беларусь выращивает 160 тысяч тонн пивоваренного ячменя, а внутренняя потребность – всего 100 тыс. За остальные можно заработать валюту на азиатском рынке.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

Поможем Таджикистану организовать здесь производство картофеля под тот уровень и объем производства, который они планируют. Задача – около 1 млн тонн производить по всей стране.

Мы предлагаем им систему машин, которые будут работать на этих полях. Уже первые картофелекопатели здесь работают. Агрегатируются с нашими 82-ми тракторами. И довольно неплохой результат.

Хорошие дивиденды сулит и сотрудничество в области образования. Есть договоренность об открытии инженерно-технического факультета БНТУ на базе Таджикского технического университета. Подготовка студентов, кстати, – это миллионы долларов для бюджета Беларуси. В Душанбе будут учить по специальностям, связанным с гидроэнергетикой, сельским хозяйством и машиностроением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В стенах вуза Александр Лукашенко прочитал студентам и преподавателям лекцию об истории и экономике Беларуси. Поделился своими взглядами на обстановку в мире.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, как ведет себя Европейский союз и США. Некая демократизация, читай «хаос и развал», – вот тогда с вами будем сотрудничать. Но ни вам, ни нам такая демократизация не нужна: мы должны работать в своих интересах, в интересах своих народов, не создавая проблем для наших соседей.

Надо сказать, что для нас Евросоюз – важнейший торговый партнер, крупный инвестор, источник технологий. Мы же обеспечиваем бесперебойный транзит товаров, энергоресурсов. Миллионы тонн грузов, нефти, миллиарды кубометров газа, охрану границ, пресекаем нелегальную миграцию. Интерес к диалогу и выстраиванию нормальных отношений у нас должен объективно присутствовать с обеих сторон.

При этом мы не стоим с протянутой рукой, выпрашивая сотрудничество. Мы его предлагаем. А применяемые европейцами двойные страницы, попытки давления, применение санкций не станут конструктивным элементом политики. Уверен, давно пришло время отказаться от этих искусственных барьеров, замшелых стереотипов и расчистить путь для полноформатного взаимодействия, отвечающего чаяниями наших народов.

Александр Лукашенко прокомментировал нынешнюю ситуацию в Беларуси, а также вступление в Таможенный союз.

Александр Лукашенко:

В текущем году возникли определенные трудности в валютной, финансовой сфере, которые, к слову сказать, на 90% были спровоцированы извне.

Вы, наверное, уже наслышаны: за пять лет мы выше в пять раз получили цену на природный газ. Цены на природный газ выросли, а покупаем его мы только в России. У нас резко подорожала нефть, которую мы, к сожалению, почти всю покупаем в Российской Федерации. У нас просто не хватило валюты. Это привело к нескольким обменным курсам нашей валюты на иностранную. Слава Богу, мы этот курс уже свели, процесс идет относительно нормально, мы выстраиваем нормальную финансовую ситуацию. Для этого нам достаточно было двух-трех месяцев.

В нынешнем мире без поддержки надежных союзников, партнеров двигаться невозможно. Мы очень рассчитывали на Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Уверен, что мы в этом добьемся значительных успехов.

В университете глава белорусского государства ответил на вопросы аудитории, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Интересовались перспективами создания центра инноваций, единого образовательного пространства СНГ, энергетической и экономической безопасностью. Трогательным моментом, который разбавил атмосферу общения, были белорусские стихи, прочитанные таджикской девушкой.

В вузе Александру Лукашенко было присвоено звание почетного профессора университета.

Программа официального трехдневного визита президента была очень плотной. Помимо нескольких раундов переговоров белорусский лидер посетил Парламент, возложил корзину цветов к мемориальному комплексу «Национальное согласие и возрождение Таджикистана». Ознакомился с работой предприятия по производству алюминиевого кабеля.

Президенты много общались неформально. У них действительно много общего, например, любовь к спорту. На корте Эмомали Рахмона Александр Лукашенко, зная об увлечении своего коллеги большим теннисом, сделал ему подарок.

Александр Лукашенко:

Это ракетка одной из ведущих теннисисток мира – нашей Виктории Азаренко. Я тебе ее дарю.

Когда я скажу, что я тебе подарил ее ракетку, она мне еще две подарит.

Два лидера смогли отойти от формата официального протокола и немного поиграть в большой теннис.

Большие переговоры к этому времени были успешно завершены. В выигрыше остались обе стороны.