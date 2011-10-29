Мясникович о подготовке к «Дажынкам-2012»: Коммерческие банки и предприниматели достаточно активно, я думаю, подключатся к этой работе

«Дажынки-2012» примут Горки Могилевской области. Подготовка города к празднику идёт полным ходом и не малый объём работ будет выполнен уже в 2011 году.

29 октября в райцентре прошло первое заседание орг-комитета по проведению будущего фестиваля тружеников села. Премьер-министр Михаил Мясникович посетил ряд строящихся социальных объектов: площадку Ледовой арены, общежитие Белорусской сельхозакадемии, хирургический корпус районной больницы. Глава правительства также ознакомился с ходом работ по строительству нового здания гимназии и местами проведения праздника, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Безусловно, здесь будет участвовать и республиканский бюджет, и местные бюджеты. Мы сделали очень большой упор на спонсорское финансирование, на спонсорскую поддержку. Надо сказать, что и коммерческие банки, и предприниматели достаточно активно, я думаю, подключатся к этой работе, потому что это национальное мероприятие, это республиканское мероприятие и должна участвовать в этом вся страна.