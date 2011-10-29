Лукашенко: Вы знаете, как ведут себя ЕС и США. Некая демократизация, читай «хаос и развал», - вот тогда с вами будем сотрудничать

Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан. 20 октября Александр Лукашенко побывал в Техническом университете страны.

В вузе глава Александр Лукашенко выступил перед преподавательским составом, рассказал о развитии Беларуси на современном этапе, перспективах сотрудничества с Таджикистаном, взаимодействии стран в рамках интеграционных структур на постсоветском пространстве. Президент отметил, что Беларусь стремится налаживать взаимовыгодные контакты с различными государствами и регионами мира, однако возникают определенные трудности, которые в основном касаются отношений с Евросоюзом и США, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Прямо скажу, осложнения возникают здесь не по нашей вине. Мы искренне стремимся к налаживанию добрососедства и конструктивного взаимодействия. Для нас Евросоюз – важнейший торговый партнер. Но вы знаете, как ведет себя Европейский союз. И США. Некая демократизация, читай «хаос и развал», - вот тогда с вами будем сотрудничать. Но ни вам, ни нам такая демократизация не нужна: мы должны работать в своих интересах, в интересах своих народов, не создавая проблем для наших соседей. А применяемые европейцами двойные страницы, попытки давления, применение санкций не станут конструктивным элементом политики. Уверен, давно пришло время отказаться от этих искусственных барьеров, замшелых стереотипов и расчистить путь для полноформатного взаимодействия, отвечающего чаяниями наших народов. Это касается и отношений с США. Не мы были инициаторами нынешних сложностей в нашем диалоге. Наоборот, Беларусь всегда была ответственным партнером США в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег, торговлей людьми. Мы и сегодня оказываем Вашингтону определенное содействие в решении афганской, известной вам, проблемы.