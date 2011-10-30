Президентские выборы в Кыргызстане. В стране начался подсчет голосов

Участки закрылись буквально полчаса назад – по местному времени. В стране работали более двух тысяч избирательных участков и еще 29 – за рубежом, в том числе и в Беларуси. На пост главы государства претендуют 16 кандидатов. Предварительные результаты голосования ЦИК республики объявит 31 октября. Окончательные результаты будут оглашены в течение нескольких недель.

По закону, явка избирателей не играет роли в исходе политического соревнования – их признают состоявшимися при любом проценте проголосовавших. А вот удастся с первого раза выбрать президента или потребуется второй тур, пока остается загадкой. Лидеру, премьер-министру Алмазбеку Атамбаеву, необходимо набрать больше 50%. Удастся ему это или нет аналитики и специалисты не берутся комментировать. В спину Атамбаеву дышат сильные соперники.

Если сегодня жители Кыргызстана определят кто будет править страной в ближайшие шесть лет, а такой срок закреплен Конституцией, президент сможет приступить к своим полномочиям только с нового года, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ. До 31 декабря главой республики является Роза Отумбаева. Это было определено референдумом.