Президентские выборы в Кыргызстане. В стране начался подсчет голосов

По закону, явка избирателей не играет роли в исходе политического соревнования – их признают состоявшимися при любом проценте проголосовавших. А вот удастся с первого раза выбрать президента или потребуется второй тур, пока остается загадкой. Лидеру, премьер-министру Алмазбеку Атамбаеву, необходимо набрать больше 50%. Удастся ему это или нет аналитики и специалисты не берутся комментировать. В спину Атамбаеву дышат сильные соперники.
Если сегодня жители Кыргызстана определят кто будет править страной в ближайшие шесть лет, а такой срок закреплен Конституцией, президент сможет приступить к своим полномочиям только с нового года, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ. До 31 декабря главой республики является Роза Отумбаева. Это было определено референдумом.