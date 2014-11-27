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Беларусь подтверждает готовность предоставить минскую площадку для переговоров по Украине

27 ноября 2014 10:38
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Новости Беларуси. Беларусь подтверждает готовность предоставить минскую площадку для переговоров по Украине. Об этом 27 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Ранее встречи контактной группы по урегулированию украинского кризиса проходили в Минске трижды: в июле и сентябре 2014 года.

Итогом переговоров стал меморандум, предусматривающий прекращение огня, установление 30-километровой буферной зоны, а также запрет на использование тяжелых вооружений.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Это должно быть консолидированное предложение со стороны всех участников переговоров. Как только и если такое предложение поступит, мы сразу же готовы предоставить минскую площадку для встречи сторон. Здесь наша позиция не поменялась ни на йоту.

# Дмитрий Мирончик # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

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