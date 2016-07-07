Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Совета Безопасности Беларуси

Новости Беларуси. В настоящее время все государственные институты, которые обеспечивают безопасность в стране, работают стабильно. Президент Беларуси обсудил сегодня с Госсекретарем Совета Безопасности итоги работы силовых ведомств за первое полугодие.

Александр Лукашенко поинтересовался проблемами, с которыми столкивается силовой блок, а также ходом оптимизации Вооружённых Сил, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волнует то, что вы видите, то, что беспокоит, допустим, Госсекратриат. Вы это лучше видите, чем я, поскольку постоянно с этими вопросами связаны. Что настораживает? На что надо обратить внимание?

К примеру: мы недавно системно провели проверку в пограничных войсках. Как и положительные, но много недостатков обнаружили там. Что происходит в других подразделениях – Минобороны и так далее? Потому что всегда положительное стараются министры показать. А вот недостатки (ну, по-человечески – понятно) стараются скрыть. Но вы должны их видеть.

И то, что настораживает, – вы должны мне об этом сейчас доложить. И мнение Госсекретариата по поводу оптимизации силового блока страны. Как мы видим дальнейшее наше движение?

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Можно подвести уже итог по этому полугодию. Если оценивать работу всех силовых ведомств, то нужно сказать, что их работа позволила обеспечить такие необходимые условия для устойчивого функционирования государственных общественных институтов страны, обеспечить правопорядок и защитить интересы и права наших граждан.

Отдельно на встрече обсудили работу Министерства по чрезвычайным ситуациям. За последние годы существенно снизилась гибель белорусов на пожарах.

Да и самих возгораний становится меньше. В ходе встречи также принято решение, что итоги проверки погранведомства будут рассмотрены на отдельном совещании с участием Президента.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Основное внимание уделялось именно этим вопросам. Более того, исходя из реальной ситуации, много внимания уделялось безопасности граждан и защите от опасностей техногенного, природного характера, особенно в последние месяцы. И, в общем-то, результаты были положительные достигнуты по основным всем направлениям деятельности. Это касается и правопорядка, и преступности идет у нас снижение, и безопасности на дорогах, и защиты людей от пожаров, на водоемах. Динамика положительная и глава государства, в целом, положительно оценил итоги работы этих ведомств