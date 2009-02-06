Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства

Президент Беларуси заявил, что либерализация уголовного законодательства не должна создавать почву для злоупотреблений.

Участниками совещания предложен ряд конкретных предложений - как упростить кодексы и одновременно сделать более качественной работу правоохранителей. Такая потребность возникла давно и вот сегодня все предложения, вошедшие в законопроект, стали предметом бурного обсуждения.

В законопроекте - ряд важнейших моментов и при этом несколько новинок, не известных ранее Беларуси. К примеру, предлагается, если преступник полностью возмещает ущерб (государству и потерпевшим) - освобождать его от уголовной ответственности, но разумеется, не без вынесения обвинения. Исключение – преступления, посягающие на жизнь и здоровье. Такая социальная компенсация может составлять от 500 до 3 тысяч базовых величин. И сегодня Глава государства дал чётко понять - он против, чтобы в этой статье оказалась «лазейка» для коррупционеров.

По этому пункту проект будет пересмотрен. Надо сказать, что практика такая работает во многих странах Европы. Не меньший интерес вызвала также инициатива внести уточнения в статьи с наказанием за злоупотребление служебными полномочиями. Из уст министра юстиции, Виктора Голованова, прозвучали конкретные примеры - когда отдельные руководители страдали за свои, может и радикальные шаги - по спасению хозяйств.

Трудности в квалификации таких деяний была всегда. Главный вопрос – был ли здесь корыстный Умысел. Александр Лукашенко поддержал предложение конкретизировать статьи. Не менее важный момент - освобождение в отдельных случаях от уголовной ответственности, если стороны уже и сами примирились.

И в целом, надо сказать, предложенный Законопроект – это такая согласованная позиция всех заинтересованных ведомств. Однако бурную дискуссию вызвал вопрос - может ли государственный обвинитель не присутствовать на судах по нетяжким преступлениям. Расследования по ним – ускоренное, порядка недели. Для понимания – это, к примеру, мелкие кражи или незаконная охота. Их около шести процентов от общей массы дел в судах. Позиция прокуратуры - если обвиняемый признает вину - в суде прокурорскому работнику быть не обязательно.

В Германии такая практика ещё более простая. Выдаётся судебный приказ и по нему определяется мера наказания, вообще без рассмотрения в суде. Сегодня прозвучало мнение, что отсутствие гособвинителя может привести к судебным ошибкам. Президент назвал опасение излишним, ведь судьи сами должны себя контролировать. Ещё одно высказывание - устоявшие традиции и атрибуты суда с мантией и гособвинителем – нарушать нельзя. На что Глава государства заметил - не всё устоявшееся хорошо в современном мире.

Все эти меры, по либерализации, рассчитывают разработчики будут способствовать улучшению, как самой правоприменительной практики, так и сделают наказания более адекватными. Работа правоохранителей и судей станет более качественной, быстрой. И места лишения свободы станут пополняться медленнее.

Сегодня Президент призвал всех избегать и формализма при рассмотрении дел. В частности, Александр Лукашенко напомнил о нашумевшем процессе в Полесье. Репортаж об этом был в эфире и на нашем телеканале. Его суть – трое жителей Житковичского района без суда и следствия убили односельчанина-уголовника, который стал грозой всей деревни. Причиной стала безысходность. Таким самосудом люди не дали преступнику сжечь целую семью. Теперь за убийство им грозят немалые сроки заключения. Глава государства напомнил о справедливости и предложил пересмотреть для них меру пресечения - до суда отпустить из-под стражи – домой.

Глава государства обратил внимание и на усиление роли СМИ – нужно более активнее следить за судами. Предложено организовать практику с телетрансляцией показательных процессов в воспитательных целях. Окончательное же решение по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодексов будет принято до конца февраля.

