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Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства

06 февраля 2009 19:54
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Президент Беларуси заявил, что либерализация уголовного законодательства не должна создавать почву для злоупотреблений.

Участниками совещания предложен ряд конкретных предложений - как упростить кодексы и одновременно  сделать более качественной работу правоохранителей. Такая потребность возникла давно и вот сегодня все  предложения, вошедшие в законопроект, стали предметом бурного  обсуждения.

В законопроекте - ряд важнейших моментов и при этом несколько новинок, не известных ранее Беларуси.  К примеру, предлагается,  если преступник полностью возмещает ущерб (государству и потерпевшим) - освобождать его от уголовной ответственности, но разумеется, не без вынесения обвинения.  Исключение – преступления, посягающие на жизнь и здоровье. Такая социальная компенсация  может составлять от 500 до 3 тысяч базовых величин.  И сегодня Глава государства  дал чётко понять - он против, чтобы в этой статье оказалась «лазейка» для коррупционеров.   

По этому пункту проект будет пересмотрен. Надо сказать, что практика такая   работает во многих странах Европы. Не меньший интерес вызвала также инициатива внести уточнения в статьи с наказанием за злоупотребление служебными полномочиями. Из уст министра юстиции, Виктора Голованова, прозвучали конкретные примеры - когда отдельные руководители страдали за свои, может и радикальные шаги - по спасению хозяйств.

Трудности в квалификации таких деяний была всегда. Главный вопрос – был ли здесь корыстный Умысел. Александр Лукашенко поддержал предложение конкретизировать  статьи. Не менее важный момент - освобождение в отдельных случаях от уголовной ответственности, если стороны уже и сами примирились.

И в целом, надо сказать, предложенный Законопроект – это такая согласованная позиция всех  заинтересованных  ведомств. Однако бурную дискуссию вызвал  вопрос - может ли  государственный обвинитель не присутствовать  на судах  по нетяжким преступлениям. Расследования по ним – ускоренное, порядка недели.  Для понимания – это, к примеру,  мелкие кражи или незаконная охота. Их около шести процентов от общей массы  дел в судах. Позиция прокуратуры - если  обвиняемый признает вину  -  в суде  прокурорскому работнику быть не обязательно.

В Германии такая практика ещё более простая. Выдаётся судебный приказ и по нему определяется мера наказания, вообще без рассмотрения в суде. Сегодня прозвучало мнение, что отсутствие гособвинителя может привести к судебным ошибкам. Президент назвал опасение излишним, ведь судьи сами должны себя контролировать. Ещё одно высказывание - устоявшие традиции и атрибуты суда с мантией и гособвинителем – нарушать нельзя. На что  Глава государства заметил -  не всё устоявшееся хорошо в современном мире.

Все эти меры, по либерализации, рассчитывают  разработчики будут способствовать улучшению, как самой правоприменительной практики, так и сделают наказания более адекватными.  Работа правоохранителей и судей станет более качественной, быстрой. И места лишения свободы станут пополняться медленнее.

Сегодня  Президент призвал всех избегать и формализма при рассмотрении дел. В частности, Александр Лукашенко напомнил  о  нашумевшем процессе  в Полесье. Репортаж  об этом  был  в эфире и на нашем телеканале. Его суть – трое  жителей  Житковичского района без суда и следствия убили односельчанина-уголовника, который стал грозой всей деревни. Причиной стала безысходность. Таким самосудом люди  не дали  преступнику сжечь целую семью. Теперь за убийство им грозят немалые сроки заключения. Глава государства напомнил о справедливости и предложил пересмотреть для них меру пресечения - до суда отпустить из-под стражи – домой.

Глава государства обратил внимание и на усиление роли СМИ – нужно более активнее  следить за судами. Предложено организовать практику  с телетрансляцией показательных  процессов в воспитательных целях.  Окончательное  же  решение  по  усовершенствованию  уголовного и уголовно-процессуального кодексов  будет принято  до конца февраля.

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