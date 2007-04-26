Александр Лукашенко простился с Борисом Ельциным: с видным политиком и своим другом

Мировая элита простилась с первым президентом России Борисом Ельциным. На заупокойное богослужение в московский Храм Христа Спасителя приехали главы государств и правительств, представители общественности, дипкорпуса. Президент Александр Лукашенко прощался с Борисом Ельциным, не только как с большим политиком, но и как со своим личным другом.

Первый раз они встретились в Кремле. Тогда Александр Лукашенко при всех сказал "Наша Россия".

Борису Ельцину слова белорусского Президента особенно понравились. Так и познакомились. И потом общались: не только в формате политических встреч, но и чисто дружеских. Александр Лукашенко неоднократно навещал Бориса Ельцина, когда тот уже не руководил огромной страной. Встречи в Боровихе - белорусский Президент, приезжая в Москву, по возможности всегда старался заехать в гостеприимный дом Ельциных.

Александр Лукашенко и Борис Ельцин о Союзном строительстве в свое время переговорили не один час. И не одну встречу посвятили проблемам строительства отношений в "формате двух". Глава белорусского государства неоднократно подчеркивал особую роль Первого Российского Президента в выстраивании Союза. Истинный друг и большой политик - ещё не верится, что в прошедшем времени, но о нем уже говорят "был".

Александр Лукашенко сразу после известия о кончине Бориса Николаевича сказал: с именем этого политика связаны наиболее значимые и памятные страницы в развитии союзных отношений между белорусским и российским народами.

С Борисом Ельциным прощались члены официальных делегаций, руководители бывшие и нынешние, главы правительств, президенты, политики разных рангов и партий, актеры, друзья и родственники. Очень много цветов и зажженных свечей. Прощание происходило в полном соответствии с православными традициями.

Первого Президента России отпевали сразу три митрополита. Именно к этому храму у Бориса Николаевича было особое отношение. Он принимал участие в закладке последнего камня во время его строительства. А Патриарх Алексий молился здесь за благополучный исход операции по аортокоронарному шунтированию, которую перенес Ельцин. Символично, что в храме Христа Спасителя Борис Николаевич провел и последние минуты на земле.

С начала заупокойной литургии вход в храм был закрыт, но, начиная с 24 апреля, люди шли нескончаемым потоком с портретом Первого Российского Президента и букетами цветов. Что бы проститься с Борисом Ельциным съехалась мировая элита. Два экс-президента США: Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Представители всех прибалтийских стран. Экс-президент Украины Леонид Кучма, президент Армении Роберт Качарян. Вместе подъехали Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Венок от белорусского Президента был доставлен в храм Христа Спасителя еще с утра.

Москва в глубоком трауре, всегда такая шумная и оживленная на время стала очень тихой и печальной. Похороны Ельцина - первые траурная церемония в истории современной России государственного масштаба. Только когда уходит такой человек, становится очевидным масштаб потери. Борис Ельцин останется навсегда фигурой в истории советского и постсоветского пространства.