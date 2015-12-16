Александр Лукашенко принял решение о переназначении премьер-министра и вице-премьеров

Новости Беларуси. 16 декабря разрешилась кадровая интрига последних месяцев. Президент утвердил премьер-министра и его заместителей. Указ о назначении подписал Александр Лукашенко.

Андрей Кобяков и все вице-премьеры продолжат работу в своих должностях.

Команда была сформирована ещё до выборов. Глава государства назвал ее работоспособной. Поэтому на первый план сегодня выходят экономические вопросы. Окончательно же правительство Беларуси будет сформировано в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча с руководством правительства в конце года никого не удивила. В это время обычно подводят итоги работы и строят финансовые планы на будущее. Но с первых минут стало понятно, что сегодня разрешилась главная кадровая интрига последних месяцев.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прежде всего речь пойдет о составе будущего правительства и некоторых актуальных вопросах развития экономики, особенно в плане вчерашних переговоров в Москве. Что касается состава правительства, я сегодня принял решение о назначении присутствующих здесь членов правительства на соответствующие должности - премьер-министра и вице-премьеров. И я хотел бы услышать от вас вашу точку зрения, вашу оценку работающих ныне министров (вы курируете свои блоки, у вас в подчинении немало министров). Я хотел бы услышать вашу точку зрения, прежде чем окончательно сформировать правительство.

То есть правительство Кобякова сохранило свои портфели. Во главе Совмина продолжит работу действующий премьер-министр. По конституции его кандидатуру должна согласовать Палата представителей. В парламенте премьеру предстоит в ближайшие 2 месяца защищать программу деятельности правительства.

В кресле его первого зама останется опытный финансист и экс-банкир Василий Матюшевский, курирующий финансовые и экономические вопросы. Год назад он стал «новичком» в Совмине. Сегодня говорит о главных качествах современного управленца.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь ряд специфических личностных качеств должен присутствовать. Наверное, в современном составе правительства, в первую очередь, это осознание ответственности и сложности в момент, второе – готовность быстро меняться самому и реагировать на новые вызовы, третье о очень важное – готовность принимать на себя ответственность.

За транспорт, строительство и ЖКХ все так же будет отвечать Анатолий Калинин. Он прошел все ступени в производственной сфере – от инженера до руководителя.

Социальные вопросы курирует в Беларуси вице-премьер Наталья Кочанова. Год назад она стала новым лицом в Совмине – пришла во власть из «города нефтяников».

Все вопросы АПК – вотчина Михаила Русого. Человек от земли, знает все тонкости работы аграриев.

Владимир Семашко – опытнейший управленец и бессменный куратор промышленного сектора и топливно-энергетического комплекса.

Александр Лукашенко:

Нас (я уже несколько раз замечал это) покритиковывают в так называемой оппозиционной прессе – пятой колонне, точнее сказано будет, что правительства нет и так далее. Просто забыли о том, что правительство было сформировано до президентских выборов. Так второй раз в нашей истории мы поступаем, чтобы люди видели, если этого президента избирают, кто будет работать в правительстве. Но, тем не менее, мы тогда договорились с тогдашним главой Администрации – ныне премьер-министром, что пройдет какое-то время, полгода, чуть больше, и будет возможность и нам посмотреть на работу нового состава, и людям определиться, которые поработают в правительстве, может, им не понравится, может они поймут, что не туда попали. Поэтому у нас до сих пор существует работоспособное правительство. Но по закону и в связи с тем, что мы договорились о том, что в течение полугода посмотрим, как оно будет работать, его надо юридически переназначить, внести предложение по премьеру-министру на согласование нижней палаты парламента. Вы это все прекрасно знаете. Но еще раз подчеркиваю: прежде, чем назначить всех членов правительства, министров, я хотел бы услышать мнения вице-премьеров, которые будут управлять соответствующими ведомствами и министерствами. Вот первый вопрос, на который вице-премьеры должны ответить. Это должно быть ваше мнение. Ваши сомнения. Потому что это потом вылезет, и мы это увидим.

И второе – по вчерашним переговорам и проблемам в экономике.

Нынешний состав Совмина работает почти год. Именно в прошлом декабре произошли кардинальные перестановки. Впрочем, президент не скрывал, что команда правительства была сформирована ещё до выборов. Этот год показал: правительство работоспособно. Кадровые изменения могут затронуть разве что некоторые министерства. Правда, Василий Матюшевский предполагает, что они в меньшей мере они коснутся экономического и финансового блоков. Тандем Совмина и Нацбанка в этом году сработал позитивно.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наверное, это не только достижение правительства. То, что приходит в первую очередь, это, естественно, наша работа совместно с Национальным банком по стабилизации макроэкономической ситуации, по достижению относительной сбалансированности. И плюс то, что еще не очевидно для общества. Это достаточно серьезная работа над повесткой 2016 года и, самое главное, над программой 2016-2020. Здесь, конечно, все еще неоднозначно, но главное, что глава государства внимательно слышит нас.

Современные реалии – это реалии неопределенности. Уметь быстро реагировать, приспосабливаться – вот наша основная задача.

Такие кадровые решения президента эксперты назвали вполне предсказуемыми. Они логично вписываются в политику главы государства.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Принятое решение подтверждает то, что глава государства будет придерживаться той политики, которую он заявлял во время выборов. Что касается персонально состава, то, естественно, это специалисты, свободно владеющие вопросами каждый в своем направлении. И объединение этих направлений должно создать те условия, которые позволили бы стране развиваться дальше в этих очень непростых условиях. Грубо говоря, по периметру идут боевые действия. Это условия, когда меняются технологические циклы, когда необходимы достаточно большие капитальные вложения в модернизацию различных отраслей, причем не одной и не двух, а целого ряда отраслей.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

В течение года правительство определило, что действительно мы пришли к какому-то Рубикону, и сегодня надо говорить о структурной перестройке экономики. Более того, правительство нашло смелость, не дожидаясь опять переназначения, обозначить эти приоритеты. И давайте посмотрим, какая буря эмоций возникла в разных краях – у консерваторов, как их называют, либералов. Это вопросы собственности, это вопросы денежно-кредитной политики, это вопросы диверсификации рынка. Поэтому было бы просто, я бы сказал, даже неправильно правительству, которое обозначило приоритеты, говорить нет, это не то правительство, а эти приоритеты. Потому что ни у кого нет сомнений, что в этом направлении надо двигаться.

Наталья Бреус, СТВ:

В известной фразе «кадры решают всё» – вся суть успешной кадровой политики. Ведь от того, насколько грамотно расставлены специалисты на ключевых позициях в госорганах и на предприятиях, зависит и успех их работы. Нынешняя команда правительства зарекомендовал себя как команда профессионалов. Пройден непростой 2015 год. Именно им предстоит решать и сложные задачи 2016 года.