Александр Лукашенко: Мы абсолютно открыты для своих друзей из Азербайджана

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Азербайджана будут содействовать развитию политического диалога между странами, укреплению высокого уровня доверия, взаимопонимания и сотрудничества. Об этом сказано в совместной декларации, которую подписали Александр Лукашенко и Ильхам Алиев в Минске накануне. Лидеры регулярно обмениваются визитами, что только подтверждает: политическая воля для диалога есть. Об итогах переговоров расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошло сразу несколько раундов белорусско-азербайджанских переговоров. Президенты назвали их эффективными и результативными. Было заметно, что Александр Лукашенко и Ильхам Алиев общались, как друзья и единомышленники. Они видятся почти ежегодно. Каждый визит – как политическое подтверждение стратегического характера белорусско-азербайджанских отношений. Закрытых тем и проблемных моментов нет.

Беларусь и Азербайджан согласовали программу социально-экономического сотрудничества на ближайшие 10 лет. Плюс к этому договорились о взаимодействии в области обязательного государственного социального страхования. Вместе будут работать и ученые двух государств. Начиная с 2006 года, когда были открыты посольства, страны смогли увеличить товарооборот до 330 миллионов долларов. Непростая экономическая ситуация в мире такова, что нужны новые идеи и направления для сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы действительно договорились о конкретных направлениях сотрудничества от, откровенно скажу, ВПК до нефтепереработки. Смысл один: нет ничего закрытого. Мы абсолютно открыты для своих друзей из Азербайджана.

Я очень ценю наши дружеские, абсолютно братские отношения двух стран. И Ильхам Гейдарович, только он знает, сколько нам надо было времени и труда, чтобы выстроить эти отношения. И потерять мы их не можем. Мы об этом тоже говорили с президентом, подкрепляя это конкретными фактами.

Мир сошел с ума. Вы видите, что происходит. И в этом бурном непредсказуемом мире нам сегодня жить, точнее, даже выживать. И мы держаться должны друг друга для того, чтобы противостоять тем угрозам, которые сегодня существуют в мире.

Кроме проектов по промышленной кооперации и сборке белорусской техники, Беларусь предлагает прикаспийскому государству наладить поставки автобусов и поездов, а также участие в совершенствовании транспортной инфраструктуры. Мы готовы создавать с Азербайджаном кооперационные производства по переработке их сырья с последующим выходом на рынки третьих стран.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Мы должны больше уделять внимание взаимной торговле и, в том числе, импортировать те товары, которые мы импортируем из других стран. Собственно, из Беларуси в Азербайджан, из Азербайджана в Беларусь. Создание совместных производств уже имеет хорошую историю. И тому пример Гянджинский завод, где за очень короткое время, меньше, чем за год, было налажено производство по белорусским технологиям. Сегодня этот завод является важным промышленным объектом на территории Азербайджана.

Мы готовы рассматривать вопросы создания других производств с белорусскими технологиями в Азербайджане, а также создание перерабатывающих производств по переработке сельскохозяйственных товаров азербайджанских в Беларусь.

За последние десятилетие белорусско-азербайджанские отношения прошли проверку на прочность. Как будет развиваться сотрудничество, обсудят президенты в следующий раз уже в Баку. Алиев пригласил приехать белорусского президента с визитом.