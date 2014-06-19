Александр Лукашенко 19 июня посетил ОАО «Беларуськалий»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня с рабочей поездкой находился в Минской области.

Глава государства Александр Лукашенко посетил «Беларуськалий», где ознакомился с технологической схемой работы Краснослободского рудника.

Президенту доложили о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проблемных вопросах, предложениях по их решению и выполнении ранее данных поручений.

Предприятие – один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. На его долю приходится седьмая часть мирового объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» успешно конкурирует с зарубежными производителями и экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран.

Знаковое предприятие, производитель стратегического сырья. Не зря калийные удобрения называют настоящим белорусским золотом. На рынке «Беларуськалий» знают. Работает уже более 50 лет. На его долю приходится 16% или седьмая часть мирового объема производства калийных удобрений. Сегодня предприятие – это шесть рудников и четыре обогатительные фабрики. Уже начато строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. Основная сырьевая база «Беларуськалия» – Старобинское месторождение. К слову, одно их крупнейших в мире. В последнее время построено было еще два рудника. Уже два года в эксплуатации и Березовский рудник. В торжественной церемонии открытия принимал участие Глава государства. Сегодня это самый современный и глубокий рудник Беларуси. Его запасы оценивают практически в 250 миллионов тонн. По оценкам хватит более чем на 40 лет. Добывают здесь до 6 миллионов тонн калийных удобрений в год. Краснослободский рудник – тоже один из последних. Именно он и попал 19 июня в центр внимания Главы государства.

Основная часть сегодняшней рабочей поездки в Минскую область – знакомство с производственной частью «Беларуськалия». Кстати, Краснослободской рудник выбран не случайно. На торжественной церемонии его открытия Президент присутствовал лично. Уже сегодня этот рудник – один из самых эффективных. Так, по итогам 2013 года производительность труда на очистных комплексах удерживала самый высокий показатель среди 6 рудников. И если раньше здесь добывалась каждая 12 тонна руды, то теперь каждая 3. Президент, конечно же, в курсе жизни предприятия. Посещал его уже не раз. 19 июня — очередной визит. Глава государства интересуется: каковы сегодня показатели по экспорту, выработке и производству?

Ещё в августе 2013 года внимание множества изданий было приковано к нашумевшему калийному делу. Тогда «Уралкалий» расторгнул контракты с белорусскими партнёрами. Убытки от махинаций Баумгертнера, Петрова, Солодовникова, главного акционера «Уралкалия» Керимова и других оценивали как минимум в сто миллионов долларов. Ситуация вокруг «БКК» и «Уралкалия» ударила по мировым рынкам, по всем производителям, продавцам и потребителям минеральных удобрений. Повлияла она и на цены. Глава государства уверен: сегодня не надо перенасыщать рынок дешевым калием.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По экспорту понятно, по выручке понятно, по объемам понятно Это чуть лучше прошлого года. По объемам приличная добавка. Я так понимаю, наши конкуренты в мире заволновались, они уже нам предлагают в объятия к ним. Значит, ни в коем случае мы в тактике не должны проиграть. Если они нам проигрывают, пусть приходят и говорят, что проиграли. Из этого будем исходить. Если мы планируем сегодня 20% и мы выходим на объемы мировые, мировых поставок, значит, 20 давайте договариваться. Остальное – ваше. Нет – значит, ни на какие договоры (ни с «Уралкалием», ни с кем) не идти. Все должно быть в интересах наших. Но ни в коем случае не должно быть и личных амбиций: «Вот, мы тут такие-сякие и так далее». Все должно быть аккуратно. Не надо заваливать рынок дешевым калием, потому что это наши потери. Надо очень тонко, аккуратно реагировать на те тенденции, которые есть на рынке.

Глава государства ознакомился с технологической схемой работы Краснослободского рудника, понаблюдал за тем, как организована работа.

Александр Лукашенко спустился в шахту, где ознакомился с технологией селективной выемки.

Это один из самых эффективных рудников. Он был введен в эксплуатацию 5 лет назад. В церемонии открытия принимал участие и глава государства.

За весь период деятельности здесь добыто более 9,5 млн т руды. В первом квартале 2014 года объем добычи превзошел показатели 2011 года и составил более 1 млн тонн.

Ежегодно улучшаются и качественные показатели сырья. За производственным процессом на предприятии наблюдают с помощью новейшего комплекса для мониторинга.

Сегодня в мире не наберется и десятка стран-производителей калийных удобрений. Россия, США, Канада, Германия и Беларусь. Наше предприятие еще и единственное в мире, которое открывает новые рудники.

В феврале 2013 года на промышленной площадке Четвертого рудоуправления ещё и начато строительство химического комбината. Его аналогов нет в СНГ. Направление нетрадиционное. Оно позволит извлекать из руды не только калий, но и хлор.

А новая продукция – это повышение конкурентоспособности, и как правило, выход на новые рынки.

Ввести завод планируют уже в сентябре 2014 года.

Иван Головатый, главный инженер ОАО «Беларуськалий»:

В этом году уже будет введен в эксплуатацию химический завод, в сентябре мы планируем выпуск продукции. В настоящее время заканчивается монтаж трубопроводки, монтаж оборудования, с июля начнется холодная пусконаладка. Вся продукция будет импортозамещающая: гидроксид калия, соляная кислота, гипохлорит натрия.

За производственными процессами наблюдают с помощью новейшего комплекса для мониторинга — широкоэкранной системы отображения информации, построенной на базе видеостен. Круглосуточно в реальном времени все детали и этапы производства. Камеры установлены как на самом руднике, так и на линии транспортировки руды. Оборудован системой диспетчерский центр. А это и вариант эффективного управления предприятием, и контроль за технологическим процессом. Система помогает предотвратить простои и даже аварийные ситуации. Установлена система на Краснослободском руднике. Как-никак один из самых эффективных.

Кстати, спрос на белорусскую калийную продукцию есть: соседние Польша, Украина, страны Прибалтики. И это далеко не весь список. Сегодня связи налаживают с новыми партнёрами – Ирландией, Великобританией. География продаж насчитывает практически 80 стран. И это после еще прошлогодних 60.

Елена Кудрявец, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Растет спрос в различных странах: и Бразилия (только за 4 месяца спрос вырос примерно на 1 млн 200 тонн), и в Китае, и на других рынках. Все-таки определенная корректировка цены дала возможность фермерам покупать больше товара.

Во многом успехи предприятия – это мощная логистика. Продукцию доставляют железнодорожным и автомобильным транспортом, а также через порты. На Балтийском и Черном морях. А ведь это выход на весь мировой рынок. Приоритет на предприятии отдают контейнерным поставкам. Это упрощает выбор порта доставки. Да и сохранность груза в контейнере гораздо лучше.

Елена Кудрявец:

У нас сегодня замечательная логистика, мы очень оперативны в ней, мы увеличили такой нетрадиционный способ поставки калийных удобрений на экспорт, как поставки контейнерами, сейчас мы поставляем больше, чем 100 тыс. тонн в месяц. За прошедшие 5 месяцев мы поставили контейнерами больше, чем в прошлом году. Это нам позволяет охватить малых клиентов.

На мировом рынке белорусское предприятие выглядит весьма достойно. Положительная динамика есть во всём. Так, первый квартал нынешнего года для предприятия стал по-настоящему рекордным. Лишь за три первых месяца было экспортировано почти 2,5 миллиона тонн калийных удобрений. Цифры внушительные. Глава государства лично ознакомился с производством и спустился в шахты рудоуправления.

Сегодня у Беларуськалия появилась возможность выйти на глубины более тысячи метров. Благодаря совершенствованию технологий добычи и переработки калийных солей. А ведь это надёжный источник восполнения рудной базы. К слову, по планам «Беларуськалия» объём производства будут наращивать. По итогам 2014 года он должен составить 9 миллионов тонн.