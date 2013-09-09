9 сентября Александр Лукашенко обсудил с генеральным секретарем ОДКБ повестку саммита в Сочи и подготовку к учениям «Запад-2013»

Новости Беларуси. Повестку предстоящего саммита ОДКБ обсудил 9 сентября Президент Александр Лукашенко с генеральным секретарем организации Николаем Бордюжей. Саммит пройдет в Сочи 23 сентября.

В частности, речь шла о развитии системы управления коллективными силами ОДКБ, создании авиационных сил в рамках организации. Александр Лукашенко и Николай Бордюжа также обсудили подготовку к предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2013», которые состоятся в конце сентября. В них будут участвовать и некоторые формирования коллективных сил стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос – это встреча глав государств в Сочи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится в последней декаде сентября, и в этот же период времени практически учения «Запад-2013». И я так полагаю, что это хороший будет экзамен для штаба ОДКБ. Ну, и хотелось бы услышать Ваше мнение. И не только Ваше. Вы встречались с руководителями государств, их реакция на эти две проблемы. В последнее время у нас слишком много поводов информационных и прочих о белорусско-российских отношениях, поэтому я готов обсудить с Вами вопросы, которые могут возникать в связи с этим, потому что уж слишком вышел последний месяц бурный в наших отношениях и масса недопониманий в этом плане. Я хотел бы и Вас проинформировать и Ваши оценки услышать.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Сегодня самое главное для нас – это подготовка заседания Совета коллективной безопасности, которое 23 сентября пройдет в Сочи. Мы предполагаем вынести на рассмотрение президентов несколько очень важных, на наш взгляд, вопросов. Они касаются развития и силовой составляющей с учетом вообще ситуации, которую сегодня в мире мы наблюдаем. Мы предполагаем, что представим Вам решение о создании авиационных сил ОДКБ, которые бы занимались транспортировкой контингента в случае необходимости проведения каких-либо войсковых операций. Я думаю, что мы представим документы о организации управления коллективными силами ОДКБ. В целом, повестка дня СКБ отработана. Мы предполагаем, что перед заседанием президентов или встречей президентов мы проведем совместное заседание Совета Министров иностранных дел, Совета Министров обороны и Комитета секретарей Совбеза. Они рассмотрят некоторые вопросы, обсудят их с тем, чтобы можно было потом уже одобренные вот этими уставными органами организации документы представить на уровень президента.

Беларусь в организации договора о коллективной безопасности уже 20 лет. Международная структура включает 6 стран. В этом году они присоединятся к стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2013». По мнению Президента, совместные военные манёвры станут хорошей проверкой для штаба ОДКБ.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

В этих учениях будет задействована двусторонняя белорусско-российская группировка. Кроме того, по замыслу учений, также будут задействованы некоторые формирования коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. То есть сюда прибудет контингент не только российских вооруженных сил, но и вооруженных сил других государств членов ОДКБ - Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении. Все они будут действовать согласно единому плану. И вот именно вопрос организации и проведения учения был предметом внимания президента.