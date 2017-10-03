Прямой эфир

5 октября Николас Мадуро посетит Минск с официальным визитом

03 октября 2017 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Официальные переговоры Александра Лукашенко и Николаса Мадуро пройдут 5 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента Венесуэлы посетит Беларусь с официальным визитом. Главы государств сначала встретятся в формате один на один, а затем в расширенном составе. Речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе двусторонних проектах, совместных производствах и взаимодействии в сельскохозяйственной, строительной и нефтегазовой сферах.

Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня.

Планируется, что в этот же день Николас Мадуро примет участие в церемонии открытия в Минске памятника национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.

# Беларусь-Венесуэла # Фотофакт # Николас Мадуро

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь – ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске
03 октября 2017 11:45

«Беларусь – ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске

Учение ОДКБ «Боевое братство» начнется 3 октября
03 октября 2017 06:50

Учение ОДКБ «Боевое братство» начнется 3 октября

Экономические и социальные двусторонние соглашения: новый законотворческий сезон открылся в двух палатах парламента
02 октября 2017 18:10

Экономические и социальные двусторонние соглашения: новый законотворческий сезон открылся в двух палатах парламента