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Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств

18 мая 2023 14:56
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Новости Белрауси. Точки роста для талантливой молодежи. Какие возможности для этого есть сегодня в Беларуси, обсудили звезды отечественной эстрады с учащимися Гродненского колледжа искусств. В стране продолжаются диалоговые площадки в рамках марафона «Разам з мастацтвам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств-1

Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры проводит встречи во всех регионах. В Гродно с молодыми людьми пообщались ведущие белорусские исполнители: Анна Трубецкая, Евгений Курчич, Инга Киселева, Александр Воронище, Зина Блесс и группа AURA. Отвечали на любые вопросы: от перспектив для выпускников, которые мечтают связать свою жизнь с искусством и творчеством, до лейтмотива патриотизма на музыкальном поприще. Не обошлось и без обмена опытом и исполнения любимых хитов на все времена.  

Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств-4

Ульяна Захаркевич, учащаяся Гродненского государственного колледжа искусств: 
Учащиеся должны знать своих артистов белорусских, должны получать от них как можно больше опыта и брать с них пример.  

Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств-7

Александр Воронище, музыкант: 
Вопросы, как мы поднялись на такую ступеньку профессиональную. Очень много вопросов у молодежи, и нам это очень приятно. 

Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств-10

Инга Киселева, артистка Молодежного театра эстрады: 
Очень хотелось бы, как раз таки относительно наших диалоговых площадок, чтобы наши молодые талантливые люди узнавали, что не только зарубежная культура, зарубежное искусство развиваются большими темпами, что у нас есть свои самородки.  

Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств-13

Звезды белорусской эстрады проведут встречи с творческой молодежью в трех десятках населенных пунктов страны. Марафон «Разам з мастацтвам» продлится до ноября.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Воронище # Анна Трубецкая # Евгений Курчич # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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