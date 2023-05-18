Звёзды эстрады в Гродно. Марафон «Разам з мастацтвам» заглянул к учащимся колледжа искусств

Новости Белрауси. Точки роста для талантливой молодежи. Какие возможности для этого есть сегодня в Беларуси, обсудили звезды отечественной эстрады с учащимися Гродненского колледжа искусств. В стране продолжаются диалоговые площадки в рамках марафона «Разам з мастацтвам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры проводит встречи во всех регионах. В Гродно с молодыми людьми пообщались ведущие белорусские исполнители: Анна Трубецкая, Евгений Курчич, Инга Киселева, Александр Воронище, Зина Блесс и группа AURA. Отвечали на любые вопросы: от перспектив для выпускников, которые мечтают связать свою жизнь с искусством и творчеством, до лейтмотива патриотизма на музыкальном поприще. Не обошлось и без обмена опытом и исполнения любимых хитов на все времена.

Ульяна Захаркевич, учащаяся Гродненского государственного колледжа искусств:

Учащиеся должны знать своих артистов белорусских, должны получать от них как можно больше опыта и брать с них пример.

Александр Воронище, музыкант:

Вопросы, как мы поднялись на такую ступеньку профессиональную. Очень много вопросов у молодежи, и нам это очень приятно.

Инга Киселева, артистка Молодежного театра эстрады:

Очень хотелось бы, как раз таки относительно наших диалоговых площадок, чтобы наши молодые талантливые люди узнавали, что не только зарубежная культура, зарубежное искусство развиваются большими темпами, что у нас есть свои самородки.