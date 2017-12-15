«Звезд, наград, медалей и поменьше шпионов». Торжественное собрание в честь 100-летия КГБ началось в Дворце Республики

Новости Беларуси. Торжественное собрание в честь 100-летия органов государственной безопасности началось во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – ветераны службы и те, кто сейчас стоит на страже экономических и политических интересов страны. Создание и становление национальной спецслужбы на белорусской земле осуществлялось в непростых условиях.

С первых дней своего существования ЧК защищала суверенитет и территориальную целостность государства, вела борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. Всю историю службы представили в фотографиях и документах в холле Дворца Республики