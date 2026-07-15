«Витебский ренессанс. Триптих» – режиссер Влада Цвики рассказала, как создавался уникальный театральный проект

Ренессанс принято искать в итальянских палаццо, но так уж случилось, что 100 лет назад он возник здесь, в Витебске. Именно так написано на афишах, представляющих трилогию «Время УНОВИС». Режиссер театрального проекта «Витебский ренессанс. Триптих» Влада Цвики в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Влада Цвики, режиссер:

Мы готовились к 35-му юбилейному и решили очень мощно его отметить триптихом, не просто одним спектаклем, а три спектакля о художниках витебской школы – это Пэн, Шагал и Малевич со своей организацией молодых рьяных художников. Была задача не только витебчанам, которые с большего знают о биографиях и творчестве этих художников, но и гостям фестиваля рассказать, на мой взгляд, о самом дорогом, что у нас есть о Витебской художественной школе.