Спасенных из плена российских бойцов выписали из клиники Гомеля

Беларусь продолжает выполнять важнейшую миротворческую и гуманитарную миссию по поручению главы государства. В Гомеле завершился очередной этап поддержки участников обмена между Россией и Украиной. Спасенных из плена российских бойцов, поступивших к нашим медикам в начале недели, сегодня выписали из клиники для возвращения к своим семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освобожденные из плена российские военнослужащие отправились домой из Гомеля.

Анна Корольчук, корреспондент:

Беларусь остается верна фундаментальным принципам гуманизма. Человеческая жизнь выше любых политических разногласий, а помощь тем, кто оказался в беде, стала частью национального кода. Сегодня из гомельского аэропорта домой возвращаются 10 российских военнослужащих, которых освободили из плена. Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену.