Спасенных из плена российских бойцов выписали из клиники Гомеля
Беларусь продолжает выполнять важнейшую миротворческую и гуманитарную миссию по поручению главы государства. В Гомеле завершился очередной этап поддержки участников обмена между Россией и Украиной. Спасенных из плена российских бойцов, поступивших к нашим медикам в начале недели, сегодня выписали из клиники для возвращения к своим семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Освобожденные из плена российские военнослужащие отправились домой из Гомеля.
Анна Корольчук, корреспондент:
Беларусь остается верна фундаментальным принципам гуманизма. Человеческая жизнь выше любых политических разногласий, а помощь тем, кто оказался в беде, стала частью национального кода. Сегодня из гомельского аэропорта домой возвращаются 10 российских военнослужащих, которых освободили из плена.
Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену.
Обмен с украинской стороной по формуле «10 на 10» состоялся в понедельник, 24 августа, в пункте пропуска «Новая Гута». Сразу после пересечения границы спасенных бойцов приняли больницы Гомеля. Диагностика, экстренные процедуры и комплексная реабилитация – врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь с учетом состояния здоровья каждого пациента.
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