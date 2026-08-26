Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси

В трех районах Беларуси (Березинском, Червенском и Волковысском) начались учебные сборы территориальных войск под руководством председателей райисполкомов. Из запаса призваны десятки военнообязанных, многие из них когда-то уже проходили службу в армии, но знания нужно обновить. В плане занятий – сценарии из опыта современных вооруженных конфликтов и обучение по новейшим военным методикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортзал Волковысского аграрного колледжа стал сборным пунктом для военнообязанных. Повестка на учебные сборы территориальных войск пришла представителям различных возрастов и профессий. Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду.