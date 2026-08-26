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Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси

26 августа 2026 16:49
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В трех районах Беларуси (Березинском, Червенском и Волковысском) начались учебные сборы территориальных войск под руководством председателей райисполкомов. Из запаса призваны десятки военнообязанных, многие из них когда-то уже проходили службу в армии, но знания нужно обновить. В плане занятий – сценарии из опыта современных вооруженных конфликтов и обучение по новейшим военным методикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси-2

Спортзал Волковысского аграрного колледжа стал сборным пунктом для военнообязанных. Повестка на учебные сборы территориальных войск пришла представителям различных возрастов и профессий. 

Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду.

Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси-4

Берцы, бушлаты, ремни, противогазы – военнообязанным полагается полный комплект вещевого имущества. Все как в армии, с которой каждый знаком: участники сборов имеют воинские звания, в том числе офицерские, но в обычной жизни трудятся в организациях и на предприятиях Волковысского района.

Подробнее в видео.

# Армия Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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