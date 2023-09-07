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Жителям трёх районов Минска не рекомендуется пользоваться водоснабжением из-за аварии

07 сентября 2023 09:44
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В 23:18 6 сентября в Минске произошла авария на сетях водоснабжения, затронувшая Первомайский, Партизанский и Советский районы. Об этом информирует Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

 В 00:35 7 сентября повреждение было устранено, давление восстановлено. Сообщается, что возможно ухудшение качества воды. УП «Минскводоканал» проводит промывку сетей. 

Специалисты контролируют приготовление пищи и личную гигиену в учреждениях образования. В вышеуказанных районах населению рекомендуется использовать подвозную или бутилированную воду. После ликвидации аварии планируется отбор проб воды для лабораторных исследований.

# Водоснабжение # общество

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