Жителям трёх районов Минска не рекомендуется пользоваться водоснабжением из-за аварии

В 23:18 6 сентября в Минске произошла авария на сетях водоснабжения, затронувшая Первомайский, Партизанский и Советский районы. Об этом информирует Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

В 00:35 7 сентября повреждение было устранено, давление восстановлено. Сообщается, что возможно ухудшение качества воды. УП «Минскводоканал» проводит промывку сетей.

Специалисты контролируют приготовление пищи и личную гигиену в учреждениях образования. В вышеуказанных районах населению рекомендуется использовать подвозную или бутилированную воду. После ликвидации аварии планируется отбор проб воды для лабораторных исследований.