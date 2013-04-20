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Жители Бреста в день субботника навели порядок у мемориала «Брестская крепость-герой»

20 апреля 2013 15:01
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Новости Беларуси. В Брестской области уборка полным ходом шла в городских парках и на территориях крупных промышленных предприятий. Стало доброй традицией в день республиканского субботника уделять внимание мемориалу «Брестская крепость-герой».

Работники предприятий, учреждений, студенты и школьники красили ограды,  ремонтировали помещения, укрепляли облицовку памятников. Весь скопившийся за зиму мусор убрали и вывезли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ:
Молодежь поддерживает наши акции, они у нас часто проходят. Это только начало. Мы участвуем в республиканском субботнике, а впереди у нас много больших трудовых дел.

# общество # Субботники в Беларуси

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