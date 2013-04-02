Житель Марьиной Горки получил премию фонда «Планета добра» за организацию автопробега для спортсменов-инвалидов

Новости Беларуси. Житель Марьиной Горки получил премию фонда «Планета добра». Сергей Солдатов отмечен в номинации «За сердечное отношение к проблеме развития физической культуры и спорта инвалидов». Он организовывал автопробег «Москва-Берлин», в котором принимали участие белорусские спортсмены с ограниченными возможностями.

Кстати, премия благотворительного фонда относительно молодая. Она вручается только с прошлого года. Номинанты - неравнодушные люди, пропагандирующие достижения спортсменов-инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.