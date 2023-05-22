В Беларуси заработают онлайн-аптеки. Какие лекарства можно будет купить?

Новости Беларуси. Приобрести любые безрецептурные препараты, кроме тех, в которых доля этилового спирта превышает четверть. Минздрав рассказал о нововведениях в реализации лекарств онлайн, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об удобстве для покупателей и новых возможностях для бизнеса. В соответствии с постановлением «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом» продать лекарства в интернете смогут только юридические лица, имеющие специальную лицензию.