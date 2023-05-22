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В Беларуси заработают онлайн-аптеки. Какие лекарства можно будет купить?

22 мая 2023 08:16
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Новости Беларуси. Приобрести любые безрецептурные препараты, кроме тех, в которых доля этилового спирта превышает четверть. Минздрав рассказал о нововведениях в реализации лекарств онлайн, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси заработают онлайн-аптеки. Какие лекарства можно будет купить?-1

Речь идет об удобстве для покупателей и новых возможностях для бизнеса. В соответствии с постановлением «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом» продать лекарства в интернете смогут только юридические лица, имеющие специальную лицензию.  

В Беларуси заработают онлайн-аптеки. Какие лекарства можно будет купить?-4

Продажа через агрегаторы запрещена, поэтому потребуется создать сайт. С помощью такой интернет-аптеки можно будет получить и консультацию фармацевта. Доставлять заказы юрлицо сможет собственными силами или с помощью курьерских служб. Перечень всех интернет-аптек, имеющих лицензию, опубликуют на официальном сайте Госфармнадзора, чтобы перед заказом онлайн-аптеку можно было проверить на подлинность.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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