В Беларуси заработают онлайн-аптеки. Какие лекарства можно будет купить?

Новости Беларуси. Приобрести любые безрецептурные препараты, кроме тех, в которых доля этилового спирта превышает четверть. Минздрав рассказал о нововведениях в реализации лекарств онлайн, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приобрести любые безрецептурные препараты, кроме тех, в которых доля этилового спирта превышает четверть. Минздрав рассказал о нововведениях в реализации лекарств онлайн, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об удобстве для покупателей и новых возможностях для бизнеса. В соответствии с постановлением «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом» продать лекарства в интернете смогут только юридические лица, имеющие специальную лицензию.
Продажа через агрегаторы запрещена, поэтому потребуется создать сайт. С помощью такой интернет-аптеки можно будет получить и консультацию фармацевта. Доставлять заказы юрлицо сможет собственными силами или с помощью курьерских служб. Перечень всех интернет-аптек, имеющих лицензию, опубликуют на официальном сайте Госфармнадзора, чтобы перед заказом онлайн-аптеку можно было проверить на подлинность.