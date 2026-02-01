Беларусь ждёт сухая, но очень холодная погода – какие «сюрпризы» принесёт нам антициклон «Даниэль»
Эта зима приготовила нам массу сюрпризов. Не совсем приятных, но точно гарантирующих новые впечатления. Мы еще толком не успели отойти от снежных завалов, которые принес «Улли», как в гости пожаловал «Леони», и мы оказались в ледяном плену, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот так на неделе выглядел центр Гомеля, который превратился в настоящий каток.
Примерно такое же состояние было по всей стране. Коркой покрылись улицы, дороги и автомобили, которые были полностью замурованы слоем льдом. Но это мелкие трудности по сравнению с теми, которые испытывала энергетическая система. Под тяжестью льда (слой до 10 миллиметров) происходили обрывы проводов. За время стихии перебои с электричеством фиксировались в сотнях населенных пунктов. Работы по восстановлению велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках.
Но на этом еще не все. На смену «Улли», «Леони» к нам идет «Даниэль». Этот скандинавский гость принесет сухую, но очень холодную погоду.
Елена Ходачинская, инженер-синоптик:
В первые дни февраля в ночные часы столбики термометров по стране опустятся до -20..-28, а местами и до -30 градусов, а в ночь на 2 февраля и вовсе до -33. На эти низкие температуры на 1-2 февраля в ночные часы объявлен оранжевый уровень опасности на неблагоприятные явления низкой температуры.