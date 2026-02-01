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Беларусь ждёт сухая, но очень холодная погода – какие «сюрпризы» принесёт нам антициклон «Даниэль»

01 февраля 2026 16:55
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Эта зима приготовила нам массу сюрпризов. Не совсем приятных, но точно гарантирующих новые впечатления. Мы еще толком не успели отойти от снежных завалов, которые принес «Улли», как в гости пожаловал «Леони», и мы оказались в ледяном плену, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь ждёт сухая, но очень холодная погода – какие «сюрпризы» принесёт нам антициклон «Даниэль»-2

Вот так на неделе выглядел центр Гомеля, который превратился в настоящий каток.

Беларусь ждёт сухая, но очень холодная погода – какие «сюрпризы» принесёт нам антициклон «Даниэль»-4

Примерно такое же состояние было по всей стране. Коркой покрылись улицы, дороги и автомобили, которые были полностью замурованы слоем льдом. Но это мелкие трудности по сравнению с теми, которые испытывала энергетическая система. Под тяжестью льда (слой до 10 миллиметров) происходили обрывы проводов. За время стихии перебои с электричеством фиксировались в сотнях населенных пунктов. Работы по восстановлению велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках.

Но на этом еще не все. На смену «Улли», «Леони» к нам идет «Даниэль». Этот скандинавский гость принесет сухую, но очень холодную погоду.

Беларусь ждёт сухая, но очень холодная погода – какие «сюрпризы» принесёт нам антициклон «Даниэль»-6

Елена Ходачинская, инженер-синоптик:
В первые дни февраля в ночные часы столбики термометров по стране опустятся до -20..-28, а местами и до -30 градусов, а в ночь на 2 февраля и вовсе до -33. На эти низкие температуры на 1-2 февраля в ночные часы объявлен оранжевый уровень опасности на неблагоприятные явления низкой температуры.

# Погода # Погода в Беларуси # Елена Ходачинская

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