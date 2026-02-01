Наша стратегия с первого дня! В Беларуси на неделе отметили День мирного сосуществования

На неделе мы впервые отметили Международный день мирного сосуществования. Впервые – не потому что Беларусь раньше игнорировала эту дату. Просто ООН только в прошлом году решила, что 28 января во всем мире будут говорить о том, как нам ужиться на нашей небольшой планете, где, казалось бы, места хватит всем, но войн и конфликтов меньше не становится. Появляются все новые угрозы, и эта неделя тому подтверждение.

Но хочешь изменить мир – начни с себя. Это отсылка и к ООН – да, провозгласить день – это, безусловно, дело нужное и важное, но разговорами сыт не будешь, как говорится. А потому от слов хотелось бы перейти уже к делу. Следуя логике нашего Президента, время для этого пришло. Время конкретных дел.

А что касается мирного сосуществования, то мы всецело за. Такой стратегии придерживаемся со дня обретения независимости. Не раз призывали воюющие стороны сесть за стол переговоров, и тот самый стол предоставляли, и он всегда готов к эксплуатации. Было бы желание, как говорится.