Молодёжь и представители Академии управления благоустроили место будущей стройки патриотического центра в Бресте
Новости Беларуси. Половину средств, заработанных на республиканском субботнике, направят на создание республиканского патриотического центра в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 апреля, молодежный десант первого региона вместе с представителями Академии управления при Президенте расчищали место для будущей стройки.
В одной из казарм, где размещался 111-й гвардейский артиллерийский полк, уже работает областной патриотический центр. Чтобы масштабировать его до республиканского, нужно восстановить близлежащие здания. Казармы и казематы Брестской крепости, которые стали свидетелями войны, отреставрируют и превратят в учебные классы. Также в центре создадут тир, стадион и теннисные корты.
Андрей Бидзюра, учащийся Брестского государственного колледжа приборостроения:
Я считаю, что это очень важно, нужно, чтобы Брестская крепость была красивой, чтобы все было ухоженно и чтобы патриотический центр процветал.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
На этом святом месте, где наши деды и прадеды оборонялись от нацистских агрессоров, героизм свой проявляли, здесь создается такой центр, где вживую можно будет соприкоснуться с нашей героической историей, поучаствовать в различных патриотических акциях, позаниматься спортом, военные навыки свои отточить. Потому что любой гражданин должен уметь защитить свою Родину.
Проектирование и строительство патриотического центра будет проходить параллельно. Необходимые документы готовятся. А приступить к работам планируют уже осенью.