Молодёжь и представители Академии управления благоустроили место будущей стройки патриотического центра в Бресте

Новости Беларуси. Половину средств, заработанных на республиканском субботнике, направят на создание республиканского патриотического центра в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 22 апреля, молодежный десант первого региона вместе с представителями Академии управления при Президенте расчищали место для будущей стройки.

В одной из казарм, где размещался 111-й гвардейский артиллерийский полк, уже работает областной патриотический центр. Чтобы масштабировать его до республиканского, нужно восстановить близлежащие здания. Казармы и казематы Брестской крепости, которые стали свидетелями войны, отреставрируют и превратят в учебные классы. Также в центре создадут тир, стадион и теннисные корты.