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«Зажигается огонь в сердцах наших». Как в Беларуси встречают светлый праздник Пасхи?

24 апреля 2022 07:58
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Новости Беларуси. Светлое Воскресение Христово – это центральное событие в духовной жизни православных христиан. Сегодня, 24 апреля, они собираются семьями за праздничным столом, чтобы поздравить друг друга и вместе попробовать пасхальные угощения. Позади долгие приготовления и, конечно, торжественные службы: многие минувшую ночь провели в церквях, молились о родных и близких, загадывали желания. Праздничные литургии в храмах продолжаются и утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из главного собора Минска сейчас на связи со студией Лена Мельницкая.

«Зажигается огонь в сердцах наших». Как в Беларуси встречают светлый праздник Пасхи?-1

Лена Мельницкая, корреспондент:
Светлое Христово воскресенье – это действительно главный праздник для всех православных. Это особенно ощущается здесь, в кафедральном соборе. Прихожане поздравляют друг друга с праздником, приходят на службы целыми семьями. Именно в эти минуты в соборе продолжается пасхальная литургия. А на улице рядом с храмом между службами есть возможность освятить куличи, яйца и пасхи. Все, кто сегодня приходит сюда, преисполнены самыми светлыми чувствами.

«Зажигается огонь в сердцах наших». Как в Беларуси встречают светлый праздник Пасхи?-4

Виктор Никончик, клирик Свято-Духова кафедрального собора:
Вчера милостью Божией нам Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор в 23.55. Это как раз уже к началу богослужения. Храм озарился светом, каждый зажег свою свечу, и частичку этого благодатного огня каждый уносит домой. В Священном Писании есть такие слова: «Так да просветится свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». От этого огня зажигается огонь в сердцах наших. Дай Бог, чтобы все почувствовали. От той радости, к которой мы прикоснулись в храме, чтобы мы эту радость донесли своим близким и дальним людям.

«Зажигается огонь в сердцах наших». Как в Беларуси встречают светлый праздник Пасхи?-7

После службы верующие спешат домой за праздничный стол, где попробуют освященные накануне традиционные пасхальные блюда. Праздничными в православии считаются 40 дней после Светлого воскресенья. А всю следующую неделю в храмах будут открыты царские врата алтарей, продолжатся торжественные службы, будут звонить во все колокола, пасхальным перезвоном приветствуя благую весть. Христос Воскрес!

«В это утро как-то все по-особенному». Что говорят верующие, которые пришли в храм на Пасху, читайте здесь

# Пасха # общество # Лена Мельницкая # Виктор Никончик # Фотофакт

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