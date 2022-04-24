«Зажигается огонь в сердцах наших». Как в Беларуси встречают светлый праздник Пасхи?

Новости Беларуси. Светлое Воскресение Христово – это центральное событие в духовной жизни православных христиан. Сегодня, 24 апреля, они собираются семьями за праздничным столом, чтобы поздравить друг друга и вместе попробовать пасхальные угощения. Позади долгие приготовления и, конечно, торжественные службы: многие минувшую ночь провели в церквях, молились о родных и близких, загадывали желания. Праздничные литургии в храмах продолжаются и утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из главного собора Минска сейчас на связи со студией Лена Мельницкая.

Лена Мельницкая, корреспондент:

Светлое Христово воскресенье – это действительно главный праздник для всех православных. Это особенно ощущается здесь, в кафедральном соборе. Прихожане поздравляют друг друга с праздником, приходят на службы целыми семьями. Именно в эти минуты в соборе продолжается пасхальная литургия. А на улице рядом с храмом между службами есть возможность освятить куличи, яйца и пасхи. Все, кто сегодня приходит сюда, преисполнены самыми светлыми чувствами.

Виктор Никончик, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Вчера милостью Божией нам Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор в 23.55. Это как раз уже к началу богослужения. Храм озарился светом, каждый зажег свою свечу, и частичку этого благодатного огня каждый уносит домой. В Священном Писании есть такие слова: «Так да просветится свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». От этого огня зажигается огонь в сердцах наших. Дай Бог, чтобы все почувствовали. От той радости, к которой мы прикоснулись в храме, чтобы мы эту радость донесли своим близким и дальним людям.