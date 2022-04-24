«В это утро как-то всё по-особенному». Что говорят верующие, которые пришли в храм на Пасху?

Новости Беларуси. Светлое Воскресение Христово – это центральное событие в духовной жизни православных христиан. Сегодня, 24 апреля, они собираются семьями за праздничным столом, чтобы поздравить друг друга и вместе попробовать пасхальные угощения. Позади долгие приготовления и, конечно, торжественные службы: многие минувшую ночь провели в церквях, молились о родных и близких, загадывали желания. Праздничные литургии в храмах продолжаются и утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот самый светлый, чистый праздник мы всегда приходим уже на протяжении многих лет. И в это утро как-то все по-особенному. Потому что раньше ходили в другое время, накануне. Но в последнее время ходим только по утрам, чувства непередаваемые, какая-то особая атмосфера. В первую очередь всегда здоровье просим, потому что здоровье – это самое главное, что есть в этой жизни.