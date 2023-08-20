Зажигает дискотека! Как сейчас двигают культуру в массы на селе?

Новости Беларуси. Как обстоят дела с досугом на востоке страны? На неделе наш спецкор по Могилевской области окунулась в культурную жизнь небольших населенных пунктов и пришла к выводу, что все, в том числе и досуг, в наших руках. Кто несет культуры на село в программе «Неделя» на СТВ выясняла Юлия Мычка.

Вся культурная жизнь Алешковичей держится вот на этой гармони. Заведующий сельским клубом и лучший гармонист в округе Петр Кудравец не дает угаснуть творческой искре в деревне, численность которой всего 50 человек. А ведь было время, когда местные жители очень переживали: не коснется ли культурная оптимизация их деревни?

Мария Коледа, жительница деревни Алешковичи:

Когда пошли слухи, что клуб будут закрывать, мы расстроились, потому что у нас уже был ансамбль.

Петр Кудравец, заведующий Алешковичским сельским клубом:

Работников культуры называли ключниками, я не хотел, чтобы меня коснулось это, чтобы был ключником: просто открыл и закрыл его. Я хотел создать коллектив, я его создал. У меня реально действующий коллектив, ансамбль «Алешкавица». И сегодня они ездят с концертами и выступают.

Сельский клуб здесь разместился в здании бывшей школы. Из двух совмещенных классов получился зрительный зал. Есть комната для кружков и гостиных вечеров, которые проходят по субботам. Темы звучат разные: от обсуждения репертуара до лайфхаков на грядках. Благодаря своей народной харизме 7 лет назад клуб в Алшековичах был признан лучшим в области.

Петр Кудравец:

Нам пришла целевая премия где-то 66 миллионов (на те деньги), и мы приобрели себе комплект звукоусиливающей аппаратуры, пошили себе костюмы, ноутбук, принтер, триммер для покоса травы. Это основные пять пунктов. Это для нас было вообще супер.

Голос деревни – вокальный ансамбль «Алешкавица» звучит здесь два раза в неделю. Выступают не только дома, но и гастролируют. Например, завтра приглашены в соседний агрогородок Ланьково на местный фестиваль. Похвастаться сельским клубом сегодня может далеко не каждая белорусская деревня. После культурной оптимизации только Могилевская область из-за нерентабельности лишилась трети культурных учреждений. Сегодня их 313. Клубы есть в каждом агрогородке и 70 деревнях. Очаги культурного досуга прошли перезагрузку и превратились в клубы смешанного типа, где под одной крышей пространство делят сразу два учреждения.

Такой работает в деревне Искра. Чтобы разбавить летние каникулы развлекательной программой, туда направляются молодые специалисты Белыничского районного центра культуры.

Выезжаем мы туда обычно по пятницам и субботам, частенько дети очень нас ждут. Сегодня будет очень весело, будем танцевать, играть. Надеюсь, всем детям понравится. На приглашение аниматоров откликнулся десяток местной ребятни. Организаторов ждут в клубе. Здесь работает библиотека и кружки в основном декоративно-прикладного творчества. Праздник с доставкой на дом молодежи по душе, но хочется большего.

– Чего не хватает вам?

– Дискотеки.

С настоящим диско-шаром и цветомузыкой вечер пятницы в деревне Фащевка Шкловского района зажигает дискотека. Парковка у клуба пестрит велосипедами. В субботу здесь собираются взрослые, а в пятницу – подрастающее поколение. Главный диджей (он же заведующий клубом) Денис Архипенко верит, что у деревенской дискотеки есть глубокий смысл.

Денис Архипенко, заведующий Фащевского сельского клуба:

Сейчас молодежь в основном общается через соцсети: в Instagram, TikTok, Viber, у них в большинстве вся жизнь в интернете происходит, а культура дискотеки – это та сфера, где они могут встретиться вживую, объединиться, потанцевать, поговорить.

Вход на дискотеку всего рубль, но сколько эмоций. На этого парня в сланцах можно смотреть вечно.

Но если танцы в деревне живы, то кино только на колесах. Ленты привозят передвижные автоклубы. Цифровое кино доступно в агрогородках, но даже там залы бывают пустыми.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся в кинотеатре Белыничского района, идет дневной сеанс. Сказка о том, как Баба Яга спасает мир. В зале семь человек, и это считается хорошим результатом. Вместо попкорна кукурузные палочки. В зале школьники. Именно они в летний период самые частые гости. В этом году кинотеатр установил рекорд с момента технического перевооружения на цифру. Кассовый сбор всего одной картины за месяц составил 4 тысячи рублей. Так, может, дело в фильмах?

Надежда Тарасенко, заведующая отделом киновидеомероприятий Белыничского района:

Больше таких фильмов, как «Чебурашка», пока не было. Ждем, может быть, что-то будет лучше. Мы работаем и с белорусскими фильмами, «Лист ожидания».

– Приходят на белорусские фильмы?

– Приходят и на белорусские фильмы. В основном приоритет отдаем белорусскому кино, потому что воспитательный процесс у нас. Да, культурная жизнь каждого населенного уголка во многом зависит от тех людей, которые ее таковой делают. И здесь всех по одну гребенку не причешешь.

Елизавета Михальцова, жительница Белынич:

Я скажу, что стараются люди все-таки. И цирк приезжает, и какие-то культурные мероприятия проводятся. И школы выступают, в принципе, стараются. Я смотрю, что детям весело.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы получить более объективную картину, мы решили завернуть в первый попавшийся агрогородок и узнать, какой же культурной жизнью он живет.

В 100 метрах от трассы мы нашли Вишовский центр культуры и досуга и прямо на его пороге встретили тех, для кого перерыв — время творчества, а не обеда.

Наталья Лычковская, жительница агрогородка Вишов:

Мы работаем в СПК «Родина», я зоотехник, а она осеменатор.э Мы поем в ансамбле. В Вишовском центре культуры кипит работа здесь готовят декорации и костюмы, к Празднику огурца который пройдет в соседнем районе.