«Потенциал у белорусской техники есть». Дмитрий Крутой встретился с топовыми промышленниками Ярославской области

Взаимный интерес в сотрудничестве с Россией подтвердился в рамках официального визита Дмитрия Крутого в Ярославскую область. Наш посол в России встретился с главой региона и провел переговоры с топовыми промышленниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Продукция Ярославского моторного завода – в сердце белорусского машиностроения. Ни для кого не секрет, что в досанкционную эпоху те же МТЗ, МАЗ, БелАЗ активно закупали двигатели европейского и американского производства. Но сейчас это невозможно. Ярославский завод в кратчайшие сроки дополнил модельный ряд и предложил белорусам достойную альтернативу. Качество, заверяют, на уровне. Что подтверждают и цифры. По итогам года планируют выйти на рекордные 50 тысяч единиц. Вывести интеграцию на новую высоту должно и прямое авиасообщение между Минском и Ярославлем. А разработки профильных предприятий области могут пригодиться при проектировании первого белорусского авиалайнера.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

С Ярославской областью, мне Михаил Николаевич просто презентовал, что есть такие предприятия, которые работают в сфере авиастроения, и мне в следующий раз их нужно обязательно посетить. На ИННОПРОМе в Екатеринбурге была подписана большая программа между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации в области авиастроения. Но пока два наших предприятия будут участвовать как кооператоры, поставщики отдельных комплектующих в рамках российских проектов. Это МС-21 и Sukhoi Superjet в основном. По поводу гражданского самолета, который будет непосредственно производиться в Республике Беларусь, на сегодня только начаты проектные работы. До конца года будет проведена эта опытная проектная работа, и потом уже будет какая-то конкретика.

Беларусь входит в пятерку основных экономических партнеров Ярославской области. Но совместно произвести – один вопрос, другой – продать. Важная тема – логистика. В 2022 году мы наторговали более чем на 300 миллионов долларов. Сейчас стоит задача увеличить эту цифру до полумиллиарда. Конечно, львиная доля за белорусскими автобусами и самосвалами. Но после введения санкций в тренде и сельхозтехника: в разы вырос спрос на комбайны и тракторы. А за спецтехникой «Амкодор» и вовсе выстроилась очередь. Из-за наплыва покупателей сроки доставки у местных дилеров доходят до 200 дней. На встрече с послом нашли выход и приняли решение о расширение сети фирменных сервисных центров.