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82 года назад дали первый залп легендарные «Катюши»

14 июля 2023 08:25
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Новости Беларуси. 14 июля 1941-го был дан первый залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши из батареи БМ-13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грозное оружие против фашистов, более известное как «Катюша». На берегу Днепра о ее боевом крещении и сейчас напоминает монументальный комплекс.

82 года назад дали первый залп легендарные «Катюши»-1

Тогда удалось на неделю остановить наступление захватчиков по Московско-смоленскому направлению. Это позволило Красной Армии произвести перегруппировку сил и укрепить позиции на фронте. «Катюша» стала именно той машиной, которая наводила ужас на врага одним только своим появлением на поле боя. На заключительном этапе войны в ходе Берлинской операции было задействовано свыше 1 500 установок.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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