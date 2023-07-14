82 года назад дали первый залп легендарные «Катюши»

Новости Беларуси. 14 июля 1941-го был дан первый залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши из батареи БМ-13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грозное оружие против фашистов, более известное как «Катюша». На берегу Днепра о ее боевом крещении и сейчас напоминает монументальный комплекс.